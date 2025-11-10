కొత్త వేరియంట్తో VIDA VX2 లైనప్ విస్తరణ: రూ. 1.02 లక్షలకే 3.4 kWh గో ఈ-స్కూటర్
భారతీయ రైడర్ల కోసం వీడా VX2 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణిలో కొత్తగా 3.4 kWh 'గో' వేరియంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. మెరుగైన రేంజ్, ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కొత్త మోడల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.02 లక్షలు. ఈ వేరియంట్ 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (BaaS) సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది.
భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న తరుణంలో, ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ (Hero MotoCorp) అనుబంధ సంస్థ వీడా (VIDA) తమ VX2 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణిని మరింత విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా, కొత్తగా వీడా వీఎక్స్2 గో 3.4 kWh (VIDA VX2 Go 3.4 kWh) వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఈ స్కూటర్ను కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఆవిష్కరించారు.
మరింత రేంజ్, మెరుగైన పనితీరు
ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న VX2 'గో' మోడల్ కంటే ఈ కొత్త 3.4 kWh వేరియంట్ ఎక్కువ సామర్థ్యంతో కూడిన బ్యాటరీని, మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం & రేంజ్: ఇది డ్యూయల్-రిమూవబుల్ బ్యాటరీ సెటప్తో వస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్టంగా 100 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ ఇవ్వగలదని కంపెనీ చెబుతోంది.
పవర్ & టార్క్: ఈ స్కూటర్ మోటారు గరిష్టంగా 6 kW పవర్, 26 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గరిష్ట వేగం: గంటకు 70 కి.మీ. గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణించగలుగుతుంది.
రైడింగ్ మోడ్లు: రైడింగ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సామర్థ్యాన్ని, ప్రతిస్పందనను నియంత్రించుకోవడానికి వీలుగా ఇందులో 'ఎకో' (Eco), 'రైడ్' (Ride) అనే రెండు రైడింగ్ మోడ్లను పొందుపరిచారు.
సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత
కొత్త VX2 గో 3.4 kWh మోడల్ మునుపటి మోడల్లోని కాంపాక్ట్, ఫంక్షనల్ డిజైన్ను కొనసాగిస్తుంది.
డిజైన్: ఫ్లాట్ ఫ్లోర్బోర్డ్, పెద్ద సీటు, 27.2 లీటర్ల అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ వంటి ఫీచర్లను ఈ స్కూటర్ కలిగి ఉంది.
సస్పెన్షన్: భారతీయ రోడ్డు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సస్పెన్షన్ను మెరుగుపరిచినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఇది సోలో రైడింగ్తో పాటు పిలియన్ (వెనుక కూర్చునే వ్యక్తి) లేదా లగేజ్తో ప్రయాణించేటప్పుడు కూడా మరింత సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
కొనుగోలుదారుల కోసం BaaS మోడల్
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను సులభంగా స్వీకరించేందుకు వీలుగా, వీడా సంస్థ ఈ కొత్త వేరియంట్పై బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్ (Battery-as-a-Service - BaaS) సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
తక్కువ ప్రారంభ ధర: ఈ మోడల్ కింద, వినియోగదారులు పూర్తి బ్యాటరీని కొనుగోలు చేయకుండా, సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల స్కూటర్ కొనుగోలుకు అయ్యే ప్రారంభ ఖర్చు తగ్గుతుంది.
BaaS ధర: స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.02 లక్షలు కాగా, BaaS విధానంలో స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ. 60,000 మాత్రమే ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా ప్రతి కిలోమీటర్కు రూ. 0.90 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ BaaS మోడల్ ఛార్జింగ్, నిర్వహణ పరంగా కూడా సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది.
వీడా - ఎమర్జింగ్ మొబిలిటీ బిజినెస్ యూనిట్, హీరో మోటోకార్ప్ ముఖ్య వ్యాపార అధికారి కౌసల్య నందకుమార్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, “VIDA ఎల్లప్పుడూ పురోగతికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఆవిష్కరణను, ఫంక్షనాలిటీని మిళితం చేసి, భారతీయ రైడర్ల జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కొత్త VX2 గో 3.4 kWh స్కూటర్ – తమ రోజువారీ ప్రయాణంలో ఎక్కువ రేంజ్, సామర్థ్యం కోరుకునే వారిని, పనితీరు, ఆచరణాత్మకత, ప్రయోజనం గురించి ఆలోచించే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందింది. ప్రతిరోజు ప్రయాణానికి శక్తినిస్తూ, భారతదేశాన్ని పరిశుభ్రమైన, మెరుగైన రేపటి వైపు నడిపించడంలో మా నిబద్ధతను ఇది బలోపేతం చేస్తుంది" అని వివరించారు.
లభ్యత
కొత్త వీడా వీఎక్స్2 గో 3.4 kWh వేరియంట్ నవంబర్ 2025 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వీడా డీలర్షిప్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కొత్త మోడల్తో, వీడా VX2 పోర్ట్ఫోలియోలో ఇప్పుడు మూడు మోడల్స్ ఉన్నాయి:
VX2 గో 2.2 kWh
VX2 గో 3.4 kWh (కొత్త వేరియంట్)
VX2 ప్లస్
రోజువారీ ప్రయాణికుల నుండి ఎక్కువ పనితీరు ఆశించే కొనుగోలుదారుల వరకు, విస్తృత శ్రేణి కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ మూడు మోడల్స్ ఉపకరిస్తాయి.