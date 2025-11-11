ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్ ఒక్క రోజే 12 శాతం జంప్
ప్రముఖ భారతీయ పెట్టుబడిదారు విజయ్ కేడియా పోర్ట్ఫోలియోలోని ముఖ్యమైన స్టాక్ అయిన అతుల్ ఆటో (Atul Auto) షేర్ ధర ఒక్కరోజులోనే 12%కి పైగా పెరిగింది. ఈ ఆటోమొబైల్ సంస్థ, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం (Q2)లో తమ నికర లాభాలలో 80% పెరుగుదలను నమోదు చేయడమే ఈ భారీ ర్యాలీకి కారణం.
ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ దిగ్గజం విజయ్ కేడియా పోర్ట్ఫోలియోలోని అతుల్ ఆటో షేర్ ధర మంగళవారం, నవంబర్ 11, 2025 నాడు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ సెషన్లో 12% కంటే ఎక్కువ పెరిగి మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించింది. త్రీ-వీలర్ వాహనాలను తయారు చేసే ఈ కంపెనీ, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం జూలై-సెప్టెంబర్ (Q2) త్రైమాసికంలో నికర లాభాలలో 80% వృద్ధిని ప్రకటించింది. ఈ అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలు అతుల్ ఆటో షేర్లలోకి పెట్టుబడిదారులను భారీగా ఆకర్షించాయి.
Q2 లో అతుల్ ఆటో అద్భుత ప్రదర్శన
నికర లాభంలో వృద్ధి: సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో (Q2), అతుల్ ఆటో నికర లాభం అంతకుముందు సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 80% భారీ పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. ఈ గణాంకాలు స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచాయి.
షేర్ ధర పెరుగుదల: ఈ సానుకూల ఫలితాల నేపథ్యంలో, మంగళవారం మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే అతుల్ ఆటో షేర్ ధర 12% పైగా పెరిగి సరికొత్త ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని తాకింది. కంపెనీ ఆర్థిక ఆరోగ్యం బలంగా ఉందనే సంకేతాలను ఇది స్పష్టం చేసింది.
విజయ్ కేడియా వాటా: BSE వెబ్సైట్ నుండి సేకరించిన డేటా ప్రకారం, ప్రముఖ పెట్టుబడిదారు విజయ్ కేడియా ఈ కంపెనీలో 18.20% వాటాను కలిగి ఉన్నారు. ఆయనకున్న భారీ వాటా కారణంగా, ఈ స్టాక్కు మార్కెట్లో ఎప్పుడూ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
సాధారణంగా, ఒక కంపెనీ లాభాలు ఆశించినదానికంటే ఎక్కువగా పెరిగినప్పుడు, దాని షేర్ల విలువ కూడా పెరుగుతుంది. త్రీ-వీలర్ విభాగంలో బలమైన మార్కెట్ ఉనికి, మెరుగైన అమ్మకాలు ఈ అతుల్ ఆటో లాభాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలుగా మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో కూడా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. పెట్టుబడిదారులు ఈ కంపెనీ భవిష్యత్తుపై నమ్మకం ఉంచడంతో, షేర్లలో కొనుగోళ్ల జోరు పెరిగింది.
News/News/ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్ ఒక్క రోజే 12 శాతం జంప్
News/News/ఇన్వెస్టర్ విజయ్ కేడియా పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్ ఒక్క రోజే 12 శాతం జంప్