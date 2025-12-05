వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీలో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ 2025 గ్రాండ్ ఫినాలే
వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీలో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ 2025 గ్రాండ్ ఫినాలే నిర్వహించనున్నారు. దీని ద్వారా సాంకేతిక పరిష్కారాల వేదికగా హైదరాబాద్ నిలవనుంది. విద్యార్థి ఆవిష్కర్తల ప్రోటోటైప్లకు ఇంక్యుబేషన్ వైపు ముందడుగు పడనుంది.
హైదరాబాద్, 05 డిసెంబర్ 2025: స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ (SIH) 2025 – హార్డ్వేర్ ఎడిషన్ గ్రాండ్ ఫినాలేను నిర్వహించడానికి హైదరాబాద్లోని వీఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ (వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీ) నోడల్ సెంటర్గా ఎంపికైంది. డిసెంబర్ 8 నుంచి డిసెంబర్ 12, 2025 వరకు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమం జరగనుంది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ (MoE) ఆధ్వర్యంలో, AICTE మరియు MoE యొక్క ఇన్నోవేషన్ సెల్తో కలిసి వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీ ఈ అతిపెద్ద విద్యార్థి-కేంద్రీకృత ఇన్నోవేషన్ ఉద్యమానికి కేంద్రంగా నిలుస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 72,000 కంటే ఎక్కువ ఐడియాల సమర్పణ, 68,000 పైగా జట్లు పాల్గొనడం చూస్తే.. SIH 2025 ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంతటి భారీ కార్యక్రమానికి నోడల్ సెంటర్గా ఎంపిక కావడం వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీకి దక్కిన గొప్ప గౌరవంగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు, SIH 2025 సాఫ్ట్వేర్ ఎడిషన్లోనూ ఈ సంస్థ విద్యార్థులు ఎంపిక కావడం ఇక్కడి సాంకేతిక ప్రతిభకు, సృజనాత్మకతకు అద్దం పడుతోంది.
వాస్తవ ప్రపంచ సమస్యలకు విద్యార్థి పరిష్కారాలు
భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క ప్రధాన కార్యక్రమాలలో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ ఒకటి. దీని ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే.. విద్యార్థులు తమ సాంకేతిక పరిష్కారాల ద్వారా నిజ జీవితంలోని సమస్యలను పరిష్కరించేలా ప్రోత్సహించడం.
ఈ హ్యాకథాన్లో దేశవ్యాప్తంగా 2,587 సంస్థలు, 8 లక్షలకుపైగా విద్యార్థులు అంతర్గత పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. చివరికి, గ్రాండ్ ఫినాలే కోసం 10 రాష్ట్రాల నుంచి 22 ప్రముఖ సంస్థలకు చెందిన 150 మంది విద్యార్థులతో కూడిన 25 జట్లు వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీకి చేరుకున్నాయి.
తదుపరి దశకు ప్రోటోటైపులు: సృజనాత్మకత, సాధ్యత, ప్రభావం ఆధారంగా విజేతల ప్రోటోటైపులను ఎంపిక చేస్తారు.
ఈ ఎంపికైన ఆవిష్కరణలు.. ఇంక్యుబేషన్, నిధులు, పైలట్ అమలు కోసం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్ర విభాగాలు, పిఎస్యూలు లేదా పరిశ్రమ భాగస్వాముల నుంచి ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంపికకు కారణం: బలమైన ఇన్నోవేషన్ పర్యావరణ వ్యవస్థ
జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీ నోడల్ సెంటర్గా ఎంపిక కావడానికి ప్రధాన కారణం, సంస్థలోని బలమైన ఇన్నోవేషన్ పర్యావరణ వ్యవస్థే.
VJ Hub: ఇక్కడ ఉన్న ఇంటర్నల్ ఇన్క్యుబేటర్ అయిన VJ Hub.. ప్రారంభ దశ స్టార్టప్లను పోషిస్తుంది.
ఇది అంతరశాఖ పరిశోధనను ప్రోత్సహించడంతో పాటు, విద్యార్థుల ప్రోటోటైపింగ్ ప్రక్రియకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది.
హ్యాకథాన్లలో సంస్థకు ఉన్న విజయ చరిత్ర, సమస్య పరిష్కార సంస్కృతి మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతలను త్వరగా అందిపుచ్చుకునే నైపుణ్యం కూడా ఈ ఎంపికకు దోహదపడింది.
హై-ఇంపాక్ట్ రంగాలపై దృష్టి
అకాడమిక్ నాలెడ్జ్, వాస్తవ ప్రపంచ అనువర్తనాల మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన SIH, యువత ఆధారిత సమస్య పరిష్కారానికి దేశంలోనే అగ్రగామి వేదికగా ఎదిగింది.
ఈ ఏడాది SIH స్పేస్ టెక్, పునరుత్పాదక శక్తి, సైబర్ సెక్యూరిటీ, మెడ్-టెక్, రోబోటిక్స్, డ్రోన్లు, రక్షణ సాంకేతికత, స్మార్ట్ ఎడ్యుకేషన్, వ్యవసాయం, విపత్తు నిర్వహణ తదితర రంగాలపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ రంగాలలో కేంద్ర/రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, పిఎస్యూలు, కార్పొరేట్ భాగస్వాముల ద్వారా మొత్తం 271 సమస్య ప్రకటనలను పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది.
ఇన్స్టిట్యూట్-స్థాయి పోటీలు, జాతీయ స్థాయి షార్ట్లిస్టింగ్, కఠినమైన ప్రోటోటైప్ మూల్యాంకనాల తరువాతే ఈ జట్లు గ్రాండ్ ఫినాలేకు చేరుకున్నాయి.
ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక హార్డ్వేర్ ఎడిషన్ ఫినాలే నిర్వహణ ద్వారా, వీఎన్ఆర్ వీజీఐఈటీ ఇన్నోవేషన్, పరిశోధన, అనుభవాత్మక అభ్యాసం ద్వారా దేశ అభివృద్ధికి తమ కట్టుబాటును మరోసారి నిరూపించుకుంది. అత్యుత్తమ యువ ఆవిష్కర్తలకు జాతీయ వేదికగా నిలుస్తూ, ఈ సంస్థ దేశానికి అవసరమైన పరిష్కారాల రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ఎడిషన్ ద్వారా అనేక కొత్త ఆలోచనలు, ఆచరణ సాధ్యమైన ప్రోటోటైప్లు బయటకు రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఇది సాంకేతికంగా మరింత శక్తివంతమైన భారతదేశ దిశగా వేసిన మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.