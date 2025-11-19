Edit Profile
    ఐఫోన్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్: త్వరలో వాట్సాప్‌లో మల్టీ-అకౌంట్ సపోర్ట్

    వాట్సాప్ ఐఫోన్ యూజర్ల కోసం మల్టీ-అకౌంట్ సపోర్ట్ ఫీచర్‌ను పరీక్షిస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా యూజర్లు ఒకే యాప్‌లో వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన అవసరాల కోసం రెండు వేర్వేరు అకౌంట్‌ల మధ్య సులభంగా మారవచ్చు. ప్రతి అకౌంట్‌కు ప్రత్యేకమైన చాట్ హిస్టరీ, సెట్టింగ్‌లు, భద్రతా రక్షణ (App Lock) ఉంటాయి. 

    Published on: Nov 19, 2025 6:36 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ఉపయోగించే మెసేజింగ్ యాప్ వాట్సాప్, ఐఫోన్ యూజర్ల కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక కీలక ఫీచర్‌ను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. ఒకే యాప్‌లో రెండు వేర్వేరు అకౌంట్‌లను ఉపయోగించే మల్టీ-అకౌంట్ సపోర్ట్ ఫీచర్‌ను ఐఓఎస్ (iOS) యూజర్ల కోసం వాట్సాప్ పరీక్షిస్తోంది.

    ఐఫోన్ యూజర్లకు గుడ్ న్యూస్: త్వరలో వాట్సాప్‌లో మల్టీ-అకౌంట్ సపోర్ట్ (unsplash)
    ప్రస్తుతం, పని కోసం, వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం రెండు వేర్వేరు నంబర్లు వాడుతున్నవారు వాట్సాప్ బిజినెస్ వంటి అప్లికేషన్లపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. కానీ, ఈ కొత్త ఫీచర్ వస్తే, ఒకే యాప్ ద్వారా పర్సనల్, ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్‌లను సులభంగా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల యూజర్లకు మరింత సౌలభ్యం, సమర్థవంతమైన అనుభవం లభిస్తుంది.

    ఐఫోన్ యూజర్లకు మల్టీ-అకౌంట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    WABetaInfo నివేదిక ప్రకారం, వాట్సాప్ ఈ మల్టీ-అకౌంట్ సదుపాయాన్ని టెస్ట్‌ఫ్లైట్ (TestFlight) ద్వారా బీటా వెర్షన్‌లో పరీక్షిస్తోంది.

    సెట్టింగ్స్‌లో కొత్త ఆప్షన్: ఐఫోన్ యూజర్లు వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్‌లో 'అకౌంట్ లిస్ట్' (Account List) అనే కొత్త ఆప్షన్‌ను చూసే అవకాశం ఉంది.

    అకౌంట్లను జత చేయవచ్చు: ఈ సెక్షన్ ద్వారా యూజర్లు తమ ప్రాథమిక అకౌంట్‌తో పాటు మరో అదనపు అకౌంట్‌ను (మొత్తం రెండు అకౌంట్‌లను) జత చేయవచ్చు.

    సెకండరీ అకౌంట్: ఈ అదనపు అకౌంట్, మీరు మరొక నంబర్‌తో వాడే వాట్సాప్ అకౌంట్ కావచ్చు, లేదా ఇప్పటికే ఉన్న వాట్సాప్ అకౌంట్ కావచ్చు. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్ బిజినెస్ యాప్‌ని వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు.

    సులభమైన మార్పిడి: ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చాక, యాప్‌లోనే రెండు అకౌంట్‌ల మధ్య సులభంగా, తక్షణమే మారవచ్చు.

    ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు, భద్రత

    మల్టీ-అకౌంట్ ఫీచర్ తీసుకురావడం వల్ల కేవలం అకౌంట్‌లను మార్చుకోవడమే కాకుండా, వాట్సాప్ యూజర్ల గోప్యత, సెక్యూరిటీని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుంది.

    ప్రత్యేక చాట్ హిస్టరీ: ప్రతి వాట్సాప్ అకౌంట్‌కు దాని సొంత చాట్ హిస్టరీ ఉంటుంది. ఒక అకౌంట్ హిస్టరీ మరొక అకౌంట్‌లోకి రాకుండా చూస్తుంది.

    ప్రత్యేక సెట్టింగ్‌లు: నోటిఫికేషన్ సెట్టింగ్‌లు, బ్యాకప్ కాన్ఫిగరేషన్, ప్రైవసీ సెట్టింగ్‌లు వంటివన్నీ ప్రతి అకౌంట్‌కు విడిగా ఉంటాయి. దీనివల్ల అకౌంట్ల మధ్య మార్పు చాలా సులభంగా జరుగుతుంది.

    యాప్ లాక్ సపోర్ట్: అదనంగా జతచేసిన అకౌంట్‌కు కూడా యాప్ లాక్ (App Lock) భద్రతను వాడుకోవచ్చు. యూజర్లు ఐఫోన్ ఫేస్ ఐడీ (Face ID), టచ్ ఐడీ (Touch ID) లేదా పాస్‌కోడ్‌ను ఉపయోగించి సెకండరీ అకౌంట్‌ను అన్‌లాక్ చేయవచ్చు.

    అకౌంట్ తొలగింపు: సెకండరీ అకౌంట్‌ను తొలగించాలనుకుంటే, సెట్టింగ్స్ మెనూ ద్వారా సులభంగా తొలగించుకోవచ్చు.

    ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది?

    ప్రస్తుతానికి ఈ మల్టీ-అకౌంట్ సపోర్ట్ ఫీచర్ ఐఓఎస్ పబ్లిక్ బీటా టెస్టర్‌లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. పూర్తి పరీక్షలు పూర్తైన తర్వాత, త్వరలోనే ఇది అందరి ఐఫోన్ యూజర్లకు స్థిరమైన వెర్షన్‌లో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఫీచర్ ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందో వాట్సాప్ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది, అయితే ఆండ్రాయిడ్ బీటా యూజర్లలో కూడా ఈ ఫీచర్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది.

