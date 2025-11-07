Subscribe Now! Get features like
సాధారణంగా, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (FIIs) వాటా గత 13 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా 16.7% కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. అదే సమయంలో, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల (DIIs) హోల్డింగ్స్ రికార్డు స్థాయిలో 18.3% పెరిగాయి. అంతర్జాతీయంగా ద్రవ్యపరమైన కాఠిన్యత (monetary tightening), అధిక US బాండ్ ఈల్డ్స్ కారణంగా FIIలు అమ్మకాలు జరుపుతుండగా, మ్యూచువల్ ఫండ్ల ద్వారా స్థిరమైన నిధులు రావడంతో DIIలు తమ వాటాలను పెంచుకుంటున్నారు.
అయితే, ఈ సాధారణ ధోరణికి భిన్నంగా, సెప్టెంబర్ త్రైమాసికపు షేర్హోల్డింగ్ డేటాలో మూడు ఎంపిక చేసిన కంపెనీలలో FIIలు తమ వాటాను పెంచుకున్నారు. ఈ మూడు స్టాక్స్పై FIIలు ఇంత నమ్మకం చూపడానికి గల కారణాలను వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
వ్యాపార నేపథ్యం: భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ కాంపోనెంట్లను ఎగుమతి చేసే అతిపెద్ద సంస్థలలో శైలీ ఇంజినీరింగ్ ఒకటి. ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణ (Healthcare), వినియోగదారుల (Consumer), పారిశ్రామిక (Industrial) రంగాలకు ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తుల పరిష్కారాలను అందిస్తుంది.
GLP-1 ఔషధాల పెరుగుతున్న డిమాండ్: GLP-1 (గ్లూకాగాన్-లైక్ పెప్టైడ్-1) మందులు బ్లడ్ షుగర్, ఆకలిని నియంత్రిస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ మందులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఈ ఫార్ములేషన్లలో ఉపయోగించే డెలివరీ పరికరాలు (Delivery Devices), కాంపోనెంట్లను శైలీ సరఫరా చేస్తోంది.
హెల్త్కేర్ విభాగం వృద్ధి: ఈ సంస్థకు ప్రధాన వృద్ధి ఇంజిన్ హెల్త్కేర్ విభాగమే. FY25లో 21%గా ఉన్న ఈ విభాగం ఆదాయం, రాబోయే మూడేళ్లలో కంపెనీ మొత్తం ఆదాయంలో సగానికి చేరుకుంటుందని అంచనా.
విస్తరణ ప్రణాళికలు: GLP-1 పెన్ల పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చడానికి, కంపెనీ రాబోయే 12–18 నెలల్లో సామర్థ్యాన్ని విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. FY27 ప్రారంభం నాటికి 70–75 మిలియన్ల పెన్లను ఉత్పత్తి చేయాలని ప్రణాళిక వేసింది. ఈ సామర్థ్యంలో దాదాపు 60% ఇప్పటికే కస్టమర్ కమిట్మెంట్ల ద్వారా బుక్ అయిపోయింది.
పెరిగిన లాభాలు: Q1 FY26లో ఆదాయం 38% పెరిగి రూ. 247 కోట్లకు చేరుకుంది. హెల్త్కేర్ విభాగం ఏకంగా 181% వృద్ధిని నమోదు చేసింది. నికర లాభం 136% పెరిగి రూ. 41 కోట్లకు చేరుకోవడం FIIల నమ్మకాన్ని పెంచింది.
వాటా మార్పు: FIIల హోల్డింగ్ జూన్ 2025లో 9.71% నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 11.30%కి పెరిగింది. ఇదే సమయంలో DIIల వాటా 14.13% నుంచి 13.71%కి తగ్గింది.
వ్యాపార నేపథ్యం: గ్రాఫైట్, కార్బన్ ఆధారిత ఉత్పత్తులను తయారు చేసే ప్రపంచంలోని ప్రముఖ సంస్థలలో గ్రాఫైట్ ఇండియా ఒకటి. దీని ప్రధాన వ్యాపారం గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్లు తయారు చేయడం, ఇది మొత్తం ఆదాయంలో 90% వరకు వాటాను కలిగి ఉంది.
గ్రీన్ స్టీల్ వైపు మార్పు: ఉక్కు తయారీలో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్-ఫర్నేస్ (EAF) సాంకేతికతను ఎక్కువగా స్వీకరించడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుస్థిర ఉక్కు తయారీ (Sustainable Steelmaking) వైపు మార్పు వస్తోంది. EAFలకు గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్లు కీలకం. ఈ నిర్మాణ మార్పు వల్ల లాభం పొందడానికి గ్రాఫైట్ ఇండియా మంచి స్థితిలో ఉంది.
సామర్థ్యం విస్తరణ: ఈ డిమాండ్ను అందుకోవడానికి కంపెనీ రూ. 6 బిలియన్ల పెట్టుబడితో తన ఎలక్ట్రోడ్ సామర్థ్యాన్ని 25,000 TPA పెంచడానికి ప్రణాళిక వేసింది.
అధునాతన మెటీరియల్స్లోకి వైవిధ్యం: గ్రాఫైట్ ఇండియా తన సాంప్రదాయ వ్యాపారంతో పాటు గ్రాఫీన్ షీట్లు, అడ్వాన్స్డ్ బ్యాటరీ కెమిస్ట్రీలలో (Godi India లో 31% వాటాతో) వైవిధ్యం చూపుతోంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV), డిఫెన్స్ (రక్షణ) తయారీ పర్యావరణ వ్యవస్థల నుంచి లాభం పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
వాటా మార్పు: FIIల హోల్డింగ్ జూన్ 2025లో 4.99% నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 6.6%కి పెరిగింది. ఈ సమయంలో DIIల వాటా 10.09% నుంచి 9.58%కి తగ్గింది.
వ్యాపార నేపథ్యం: అవెన్యూ సూపర్మార్ట్స్ (డీమార్ట్) అనేది తక్కువ ధరలకు అమ్మడం ద్వారా భారీ వాల్యూమ్లను సాధించడంపై దృష్టి సారించే ఒక ప్రముఖ రిటైల్ వ్యాపార సంస్థ. ఇది పశ్చిమ, దక్షిణ భారతదేశంలో 432 స్టోర్ల బలమైన నెట్వర్క్ను కలిగి ఉంది.
ఆఫ్లైన్ రిటైల్పై ఆశావాదం: వినియోగదారుల ఖర్చుల నమూనాలు మారుతున్నప్పటికీ, డీమార్ట్ నిర్వహణ (Management) ఆఫ్లైన్ రిటైల్ రంగంపై చాలా ఆశాభావంతో ఉంది. భారతదేశంలో 'వాల్యూ రిటైల్'కు అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని వారు నమ్ముతున్నారు.
స్టోర్ విస్తరణపై దృష్టి: కంపెనీ తన పెట్టుబడిని రెట్టింపు చేయాలని యోచిస్తోంది. వార్షికంగా తన ప్రస్తుత స్టోర్లలో 10-20% అదనంగా జోడించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కొత్త స్టోర్లు ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశా వంటి కీలక మార్కెట్లలో దృష్టి సారిస్తాయి.
ఆన్లైన్ వ్యూహం: డీమార్ట్ ఆన్లైన్ మోడల్ను ప్రత్యేకంగా, అనుకరించడానికి కష్టంగా ఉండేలా రూపొందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆరు గంటల్లోపు డెలివరీ అందించడానికి ఫుల్ఫిల్మెంట్ కేంద్రాలను వేగవంతం చేయాలని యోచిస్తోంది.
వాటా మార్పు: FIIల వాటా జూన్ 2025లో 8.25% నుంచి సెప్టెంబర్ 2025 నాటికి 8.73%కి పెరిగింది. అదే సమయంలో DIIలు, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు తమ హోల్డింగ్ను స్వల్పంగా తగ్గించుకున్నారు.
ఈ మూడు కంపెనీల్లో FIIలు వాటాలు పెంచుకోవడం అనేది వారి దిగువ స్థాయి కొనుగోళ్లు (Bottom-Fishing) లేదా రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఆయా రంగాలలో వృద్ధిని అంచనా వేయడాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే, త్రైమాసిక షేర్హోల్డింగ్ మార్పులు ఎల్లప్పుడూ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి వైఖరిని సూచించవని, ఇవి స్వల్పకాలిక సర్దుబాట్లు కూడా కావచ్చు అని గమనించాలి.
ఈ వ్యాసం యొక్క రచయిత మాధవేంద్రకు ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ఏడు సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఆయన లిస్టెడ్ భారతీయ కంపెనీలు, వివిధ రంగాల ధోరణులు (Sectoral Trends), స్థూల ఆర్థిక అభివృద్ధి (Macroeconomic Developments) అంశాలపై వివరణాత్మక పరిశోధనా కథనాలను అందిస్తుంటారు. ఈ వ్యాసంలో చర్చించిన ఏ స్టాక్లను కూడా రచయిత వ్యక్తిగతంగా కలిగి లేరు.
ఈ కథనం యొక్క ఏకైక ఉద్దేశం ఆలోచనలను రేకెత్తించే అభిప్రాయాలను మాత్రమే మీతో పంచుకోవడం. ఇది పెట్టుబడి సలహా (Recommendation) కాదు. మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తున్నట్లయితే, మీ ఆర్థిక సలహాదారుని (Certified Advisor) తప్పక సంప్రదించాలని గట్టిగా సూచించడమైనది. ఈ వ్యాసం కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించింది.