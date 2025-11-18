Edit Profile
    'క్వైట్ పిగ్గీ' ట్రెండింగ్‌లో ఎందుకుంది? మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను దూషించిన ట్రంప్

    అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ (Jeffrey Epstein) డాక్యుమెంట్ల గురించి ప్రశ్న అడగబోయిన ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ "క్వైట్ పిగ్గీ" (Quiet Piggy) అంటూ వ్యాఖ్యానించడం ఇప్పుడు పెద్ద రచ్చకు దారితీసింది. 

    Published on: Nov 18, 2025 3:40 PM IST
    By HT Telugu Desk
    గత శుక్రవారం (నవంబర్ 14న) ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో మీడియా ప్రతినిధులతో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముచ్చటిస్తున్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. వైట్ హౌస్ విడుదల చేసిన ప్రెస్ సమావేశం వీడియోలో ఈ ఘటన స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది.

    'క్వైట్ పిగ్గీ' ట్రెండింగ్‌లో ఎందుకుంది? మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను దూషించిన ట్రంప్ (Bloomberg)
    'క్వైట్ పిగ్గీ' ట్రెండింగ్‌లో ఎందుకుంది? మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను దూషించిన ట్రంప్ (Bloomberg)

    కెమెరాలో కనిపించని ఒక మహిళా రిపోర్టర్, ఎప్‌స్టీన్ డాక్యుమెంట్ల గురించి ప్రశ్న అడగడం ప్రారంభించగానే, ట్రంప్ వెంటనే "క్వైట్, క్వైట్ పిగ్గీ" అంటూ ఆమెను నిశ్శబ్దంగా ఉండమని ఆదేశించారు.

    అంతేకాకుండా, ఆయన వేలితో ఆమె వైపు సైగ కూడా చేసినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత, సీబీఎస్ న్యూస్ (CBS News)‌కు చెందిన జెన్నిఫర్ జాకోబ్స్ (Jennifer Jacobs) 'ఎక్స్' (X)లో పోస్ట్ చేస్తూ, ప్రశ్నించిన రిపోర్టర్ బ్లూమ్‌బెర్గ్ సంస్థకు చెందిన వారని పేర్కొన్నారు.

    ట్రంప్‌పై విమర్శల వర్షం

    ఒక మహిళా జర్నలిస్ట్‌ను దేశాధ్యక్షుడిగా ఉన్న వ్యక్తి బహిరంగంగా దూషించడంపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వచ్చాయి. 'క్వైట్ పిగ్గీ' అనే పదం ట్రెండింగ్‌లో ఎందుకుందో తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఎక్స్‌లో ఆరా తీశారు.

    విమర్శకులలో ఒకరు ట్రంప్‌ను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ.. "యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఒక మహిళా రిపోర్టర్‌ను ఉద్దేశించి 'క్వైట్ పిగ్గీ' అంటున్నా, ఈ దేశం మొత్తం ఆయనను తొలగించాలని డిమాండ్ చేయకపోవడం ఆశ్చర్యకరం. ట్రంప్ స్త్రీ ద్వేషికి (misogynist) మారురూపం. ఈ వ్యాఖ్యలను ఏ సందర్భంలోనూ సమర్థించలేం. మీరు ఏకీభవించరా?" అంటూ ప్రశ్నించారు.

    అంతేకాకుండా, "స్త్రీ ద్వేషి అంటే మహిళలను ఇష్టపడని, లేదా వారిపై తీవ్ర వివక్ష లేదా అపనమ్మకం ఉన్న వ్యక్తి" అని కూడా ఆయన నిర్వచించారు.

    మరో వ్యక్తి మరింత ఘాటుగా స్పందిస్తూ, "తానే అధిక బరువుతో ఉంటూ, మరొకరిని 'పిగ్గీ' అని పిలవడం ఏమిటి? ఈయనే అమెరికా అధ్యక్షుడు" అని విమర్శించారు.

    ఎప్‌స్టీన్ డాక్యుమెంట్లపై ట్రంప్ స్పందన

    జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ కేసు డాక్యుమెంట్లను విడుదల చేయాలంటూ వస్తున్న డిమాండ్‌ల నేపథ్యంలో ట్రంప్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు.

    "ట్రూత్ సోషల్" (Truth Social) పోస్ట్‌లో, ట్రంప్ ఈ విషయాన్ని "డెమోక్రాట్ మోసం" (Democrat Hoax)గా అభివర్ణించారు. ఈ డాక్యుమెంట్లలో "దాచిపెట్టడానికి ఏమీ లేదు" అని ఆయన ప్రకటించారు.

    ఈ మంగళవారం (నవంబర్ 18న) ఎప్‌స్టీన్ దర్యాప్తుకు సంబంధించిన అన్ని వర్గీకరణ లేని (unclassified) పత్రాలను బహిరంగంగా విడుదల చేయాలా వద్దా అనే అంశంపై ప్రతినిధుల సభ (House) లో ఓటింగ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత ఇది సెనేట్ ఆమోదం కోసం వెళ్లి, చివరకు అధ్యక్షుడి ఆమోదం కోసం వస్తుంది.

    ఈ చట్టంపై సంతకం చేస్తానని ట్రంప్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఓవల్ ఆఫీస్‌లో మాట్లాడుతూ, "మేము వారికి ప్రతిదీ ఇస్తాం. సెనేట్ దానిని చూడనివ్వండి, ఎవరైనా చూడనివ్వండి. అయితే, దాని గురించి మరీ ఎక్కువగా మాట్లాడొద్దు, ఎందుకంటే ఇది నిజాయితీగా మాకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. ఇది డెమోక్రాట్ల సమస్య. డెమోక్రాట్లే ఎప్‌స్టీన్‌కు స్నేహితులు" అని ట్రంప్ తెలిపారు.

    ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం మహిళా జర్నలిస్టుపై చేసిన వ్యక్తిగత దాడిగానే కాకుండా, ఎప్‌స్టీన్ కేసు అంశాన్ని డెమోక్రాట్లపైకి నెట్టే ప్రయత్నంగా కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

