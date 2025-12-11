ఉద్యోగానికి 40 నిమిషాలు ముందే వచ్చినందుకు తొలగింపు: యజమానికే కోర్టు మద్దతు
ఒక 22 ఏళ్ల మహిళ తన ఆఫీస్కు దాదాపు రెండేళ్ల పాటు తన షిఫ్ట్ సమయానికి 40 నిమిషాల ముందుగా వస్తూ ఉండేది. ఆఫీస్ సమయానికి ముందు రావద్దని యజమాని పదే పదే హెచ్చరించినా ఆమె పట్టించుకోలేదు. దీంతో, ఆమెను 'తీవ్ర దుష్ప్రవర్తన' కింద ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు.
ఓ ఉద్యోగిని తాను ఉద్యోగంలో చేరాల్సిన సమయానికి ముందుగా ఆఫీస్కు వచ్చినందుకే విధుల నుంచి తొలగింపునకు గురైంది. దాదాపు రెండేళ్ల పాటు పదే పదే ఇలా చేసిన తర్వాత కంపెనీ ఆమెను తొలగించింది. తాను ఉద్యోగం కోల్పోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ ఆ మహిళ కోర్టును ఆశ్రయించినా, ఉద్యోగాన్ని తీసివేయడంలో యజమాని తప్పు లేదని న్యాయస్థానం తేల్చిచెప్పింది.
నిజంగా ఏం జరిగింది?
స్పెయిన్కు చెందిన 22 ఏళ్ల ఉద్యోగిని దాదాపు రెండేళ్ల పాటు తన ఆఫీస్కి ప్రతిరోజూ 6:45 AM నుంచి 7:00 AM మధ్య, అంటే షిఫ్ట్ సమయానికి 40 నిమిషాల ముందే వచ్చేది. ఆమె షిఫ్ట్ 7:30 AMకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆఫీస్ సమయానికి ముందుగా రావద్దని యజమాని అనేకసార్లు మౌఖికంగా, లిఖితపూర్వకంగా ఆమెను కోరారు.
మెట్రో నివేదిక ప్రకారం, ముందుగా ఆఫీస్కు వచ్చినప్పటికీ, ఆ సమయంలో ఆమె చేయాల్సింది ఏమీ ఉండేది కాదని యజమాని ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ ఆమె యజమాని మాట వినకపోవడంతో, విసుగు చెందిన యజమాని 'తీవ్ర దుష్ప్రవర్తన' కింద ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. ముందుగా రావడం వల్ల ఆమె ఎలాంటి ప్రయోజనాన్ని అందించడం లేదని, కేవలం సూచనలను పట్టించుకోవడం లేదని యజమాని వాదించారు.
కోర్టు తీర్పు యజమానికే మద్దతు
ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడం అన్యాయమని ఆరోపిస్తూ ఆ మహిళ స్పెయిన్లోని అలీకాంటే సోషల్ కోర్టును ఆశ్రయించింది. న్యాయమూర్తులు ఈ కేసును విచారించారు. మౌఖికంగా, లిఖితపూర్వకంగా హెచ్చరించినప్పటికీ, ఆమె ముందుగానే ఆఫీస్కు రావడం కొనసాగించిందని కోర్టు దృష్టికి వచ్చింది. ఆమె 19 సార్లు ముందుగా వచ్చిన సందర్భాలలో, కంపెనీ ప్రాంగణానికి చేరుకోకముందే కంపెనీ యాప్ ద్వారా లాగిన్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన సమయాలు కూడా ఉన్నాయని కోర్టు తెలుసుకుంది.
ఆమె యజమాని ఆమెపై 'విశ్వాస ఉల్లంఘన' ఆరోపణ కూడా చేశారు. ఈ కేసులో, ఆమె అవిశ్వాసానికి సంబంధించిన ధోరణిని చూపించిందని కోర్టు నిర్ణయించింది.
యజమాని నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ, కోర్టు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది. ఆమె 'అతిగా సమయపాలన పాటించడం' సమస్య కాదని, కానీ పని ప్రదేశంలో పాటించాల్సిన నియమాలను పాటించడానికి నిరాకరించడమే ఇక్కడ సమస్య అని కోర్టు పేర్కొంది.
ఆమె స్పానిష్ కార్మికుల శాసనంలోని ఆర్టికల్ 54ను ఉల్లంఘించిందని కోర్టు తీర్పు చెప్పిందని నివేదికలు తెలిపాయి. మరో కంపెనీ ఉద్యోగి, స్పానిష్ మహిళ నిలకడగా ముందుగా ఆఫీస్కు రావడం ద్వారా "టీమ్ సమన్వయాన్ని దెబ్బతీసిందని" కోర్టు ముందు చెప్పినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
