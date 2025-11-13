భారత మార్కెట్లోకి వచ్చిన యమహా XSR155 (ధర ₹1,49,990) R15, MT-15 ప్లాట్ఫారమ్పై VVA టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. ఒకే వేరియంట్లో లభించే ఈ నియో-రెట్రో బైక్ను నాలుగు రంగులు (మెటాలిక్ గ్రే, వివిడ్ రెడ్, గ్రేయిష్ గ్రీన్ మెటాలిక్, మెటాలిక్ బ్లూ), రెండు ప్రత్యేక ఫ్యాక్టరీ కస్టమైజేషన్ కిట్లు – స్క్రాంబ్లర్ ప్యాకేజీ (రగ్గడ్ లుక్), కేఫ్ రేసర్ ప్యాకేజీ (స్పోర్టీ లుక్)తో వ్యక్తిగత అభిరుచికి అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు.
యమహా XSR155: కలర్ ఆప్షన్స్
కొనుగోలుదారులు తమ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఎంచుకోవడానికి నాలుగు ఫ్యాక్టరీ కలర్ స్కీమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు రంగులకు అదనపు ధర లేదు.
మెటాలిక్ గ్రే (Metallic Grey): ఇది సరళమైన, ఆధునిక రెట్రో శైలిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
వివిడ్ రెడ్ (Vivid Red): ట్యాంక్ మరియు సైడ్ ప్యానెల్స్పై కాంట్రాస్టింగ్ యాక్సెంట్లతో స్పోర్టీ టచ్ను జోడిస్తుంది.
గ్రేయిష్ గ్రీన్ మెటాలిక్ (Greyish Green Metallic): ముదురు ఆకుపచ్చని రంగుతో పాటు అలాయ్ వీల్స్కు ఆరెంజ్ టచ్ ఇవ్వడం ద్వారా దీనికి మరింత రగ్గడ్ లుక్ వస్తుంది.
మెటాలిక్ బ్లూ (Metallic Blue): ఇది యమహా రేంజ్లోని ఇతర బైక్ల రంగులకు దగ్గరగా ఉండే, కంటికి ఆకట్టుకునే రంగు.
ఫ్యాక్టరీ కస్టమైజేషన్ కిట్ల వివరాలు
రైడర్లు తమ బైక్ను తమ వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మార్చుకోవడానికి వీలుగా యమహా రెండు అధికారిక యాక్సెసరీ ప్యాకేజీలను అందిస్తోంది.
1. స్క్రాంబ్లర్ ప్యాకేజీ (Scrambler Package)
ఎక్కువగా కఠినమైన లేదా ఆఫ్రోడ్ లుక్ను ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ కిట్ రూపొందించింది. ఇది బైక్కు రగ్గడ్ రూపాన్ని ఇస్తుంది.
ప్రధాన భాగాలు, ధరలు: ఈ ప్యాకేజీలో చిన్న ఫ్లైస్క్రీన్ (ధర ₹3,290), హెడ్లైట్ కవర్ (ధర ₹3,610), బార్-ఎండ్ మిర్రర్స్ (ధర ₹3,080), ట్యాంక్పై నీ ప్యాడ్స్ (ధర ₹400), స్క్రాంబ్లర్-స్టైల్ సీట్ కవర్ (ధర ₹480), సైడ్-మౌంటెడ్ నంబర్ ప్లేట్ (ధర ₹4,320) వంటి భాగాలు ఉంటాయి. వీటితో పాటు, సర్దుబాటు చేయదగిన క్లచ్, బ్రేక్ లివర్లు (ధర ₹2,720), సైడ్ రేడియేటర్ గార్డ్స్ (ధర ₹1,330), మరియు కొత్త లైసెన్స్ ప్లేట్ హోల్డర్ (ధర ₹5,620) కూడా ఈ ప్యాకేజీలో చేర్చారు.
2. కేఫ్ రేసర్ ప్యాకేజీ (Café Racer Package)
స్పోర్టీ, పాత తరం రేసర్ల డిజైన్ను ఇష్టపడేవారి కోసం ఈ కిట్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది బైక్ను ట్రాక్-ఇన్స్పైర్డ్ మెషీన్గా మారుస్తుంది.
ప్రధాన భాగాలు, ధరలు: ఈ కిట్లో కేఫ్ రేసర్-స్టైల్ సీటు ఉంటుంది. దీనికి వెనుక సీట్ హంప్ జతచేసి ఉంటుంది. (ధర ₹6,640). బైక్ రూపాన్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేయడానికి కాంపాక్ట్ హెడ్ల్యాంప్ కౌల్ (ధర ₹8,980) మరియు సైడ్ కవర్లు (ధర ₹2,890) ఉంటాయి. అలాగే, స్క్రాంబ్లర్ ప్యాకేజీలో ఉన్నట్లే, ఈ ప్యాకేజీలో కూడా సైడ్ రేడియేటర్ గార్డ్స్ ( ₹1,330), సర్దుబాటు చేయదగిన లివర్లు ( ₹2,720), లైసెన్స్ ప్లేట్ హోల్డర్ ( ₹5,620) ఉన్నాయి.
యమహా XSR155 ఒకే మెకానికల్ స్పెసిఫికేషన్తో వచ్చినప్పటికీ, ఈ నాలుగు రంగుల, రెండు కస్టమైజేషన్ కిట్ల కలయిక ద్వారా రైడర్లు తమ బైక్ను తమదైన శైలిలో మార్చుకోవచ్చు. ఈ అధికారిక యాక్సెసరీలను అమర్చుకోవడం ద్వారా బైక్ వారంటీపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదు.
Accessory Item
Scrambler Package ( ₹)
Café Racer Package ( ₹)
Flyscreen / Headlamp Cowl
3,290 (Flyscreen)
8,980 (Headlamp Cowl)
Headlight Cover
3,610
—
Bar-End Mirrors
3,080
—
Knee Pads
400
—
Seat / Seat Cover
480 (Seat Cover)
6,640 (Café Racer Seat)
Side Number Plate / Side Cover
4,320 (Number Plate)
2,890 (Side Cover)
Side Radiator Guards
1,330
1,330
Adjustable Levers
2,720
2,720
License Plate Holder
5,620
5,620
Total (Approx.)
₹25,450
₹28,180
