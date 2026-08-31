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Yamaha YZF R2 : యమహా వైజెడ్​ఎఫ్ ఆర్​2 కొంటున్నారా? టాప్-5 హైలైట్స్​ ఇవే..

భారత మార్కెట్లోకి యామహా సరికొత్త ఆర్‌2 స్పోర్ట్స్ బైక్‌ను విడుదల చేసింది. పవర్‌ఫుల్ 204 సీసీ ఇంజిన్, అడ్వాన్స్‌డ్ రైడింగ్ మోడ్లు, క్విక్‌షిఫ్టర్ వంటి రేస్ ట్రాక్ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ బైక్ విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

Published on: Aug 31, 2026, 05:40:28 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బైక్ లవర్స్‌తో పాటు యువత సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న యామహా సరికొత్త స్పోర్ట్స్ బైక్ 'వైజెడ్‌ఎఫ్-ఆర్‌2'.. భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా అడుగుపెట్టింది. పవర్​ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్, సరికొత్త 204 సీసీ ఇంజిన్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫీచర్లతో రూపొందిన ఈ రేసింగ్ మెషిన్ ప్రారంభ ధరను రూ. 2.30 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. మన దేశంలో ఐకానిక్ ఆర్‌15 మోడల్‌కు లభించిన విపరీతమైన ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మిడ్-రేంజ్ 200సీసీ సెగ్మెంట్‌లో తిరుగులేని ఆధిపత్యం సాధించేందుకు యామహా ఈ బైక్‌ను రంగంలోకి దించింది.

యమహా వైజెడ్​ఎఫ్ ఆర్​2
యమహా వైజెడ్​ఎఫ్ ఆర్​2

మరి మీరు కూడా ఈ యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2 బైక్​ కొనాలని చూస్తుంటే.. ఈ మోడల్​కి చెందిన హైలైట్స్​ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2.. దూకుడు పెంచే పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్

యామహా ఆర్‌2 బైక్‌లో సరికొత్త 204 సీసీ, లిక్విడ్-కూల్డ్, డీఓహెచ్‌సీ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 26.1 బీహెచ్‌పీ పవర్, 19.1 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వచ్చే ఈ బైక్‌లో అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్‌ను స్టాండర్డ్‌గా ఇచ్చారు. ఇక మిడ్ వేరియంట్​తో పాటు 'ఆర్‌2 ఎమ్' మోడల్‌లో బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్ అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల రైడింగ్ సమయంలో క్లచ్ నొక్కే పనిలేకుండానే వేగంగా గేర్లు మార్చుకోవచ్చు.

యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2.. అద్భుతమైన రైడింగ్ కంట్రోల్, సస్పెన్షన్

హై-స్పీడ్ రైడింగ్‌లో బైక్ స్థిరంగా ఉండేందుకు వీలుగా డైమండ్-టైప్ ఫ్రేమ్‌ను ఇందులో ఉపయోగించారు. ముందువైపు అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అమర్చారు. 17-ఇంచుల అల్లాయ్ వీల్స్, రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్ భద్రతను ఇస్తాయి. ఇక టాప్-ఎండ్ మోడల్ ఆర్‌2 ఎమ్ వేరియంట్‌లో ప్రిలోడ్ అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, అలాగే అడ్జస్టబుల్ క్లచ్, బ్రేక్ లివర్లను పొందుపరిచారు. రైడర్లు తమ ఎత్తు, సౌకర్యానికి తగినట్లుగా వీటిని స్వయంగా మార్చుకోవచ్చు.

యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2.. డిజిటల్ కేబిన్, రైడింగ్ మోడ్లు

నేటితరం డిజిటల్ అవసరాలకు అనుగుణంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఉన్న కలర్ టీఎఫ్‌టీ ఇన్​స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్‌ను చేర్చారు. దీంతో టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, కాల్ నోటిఫికేషన్లను స్క్రీన్‌పైనే చూడవచ్చు. స్ట్రీట్, స్పోర్ట్, రైన్ అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్లు ఇందులో ఉన్నాయి. వర్షం లేదా తడి రోడ్లపై బైక్ అదుపు తప్పకుండా ఉండేందుకు ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌ను అన్ని వేరియంట్లలోనూ ఇచ్చారు. ఆర్‌2 ఎమ్ వేరియంట్‌లో కీ-లెస్ ఇగ్నిషన్ ఇచ్చే 'స్మార్ట్ కీ' సిస్టమ్ ఆకట్టుకుంటుంది.

యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2.. ధరలు, డెలివరీలు

యామహా ఆర్‌2 మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో, 5 ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 2.30 లక్షలు కాగా, టాప్ వేరియంట్ ఆర్‌2 ఎమ్ ధర రూ. 2.53 లక్షల వరకు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 2026 మధ్యనాటి నుంచి కస్టమర్లకు డెలివరీలు ప్రారంభిస్తామని యామహా తెలిపింది.

యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2.. పోటీ ఎవరితో?

భారత మార్కెట్లో కేటిఎం ఆర్​సీ 200, హీరో కరిజ్మా ఎక్స్‌ఎమ్‌ఆర్ 210 వంటి మోడళ్లకు ఈ యమహా వైజెడ్ఎఫ్​- ఆర్​2 గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Yamaha YZF R2 : యమహా వైజెడ్​ఎఫ్ ఆర్​2 కొంటున్నారా? టాప్-5 హైలైట్స్​ ఇవే..
Home/News/Yamaha YZF R2 : యమహా వైజెడ్​ఎఫ్ ఆర్​2 కొంటున్నారా? టాప్-5 హైలైట్స్​ ఇవే..
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