22 ఏళ్లకే బిలియనీర్లు: ₹52,400 కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్న జెప్టో కుర్రాళ్లు
భారత ఈ-కామర్స్ రంగంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న 'జెప్టో' (Zepto) వ్యవస్థాపకులు కైవల్య వోహ్రా (22), అదిత్ పాలిచా (23) దేశంలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కులైన సెల్ఫ్-మేడ్ బిలియనీర్లుగా రికార్డు సృష్టించారు. 2000 సంవత్సరం తర్వాత పుట్టిన కంపెనీల జాబితాలో జెప్టో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించింది.
వయస్సు అనేది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని ఈ ఇద్దరు కుర్రాళ్లు నిరూపిస్తున్నారు. 22 ఏళ్ల కైవల్య వోహ్రా, 23 ఏళ్ల అదిత్ పాలిచా నేడు భారతదేశపు అత్యంత శక్తివంతమైన యువ పారిశ్రామికవేత్తలుగా అవతరించారు. వీరు స్థాపించిన క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ 'జెప్టో' (Zepto) విలువ అక్షరాలా ₹52,400 కోట్లు (సుమారు 7 బిలియన్ డాలర్లు).
బుధవారం విడుదలైన 'IDFC ఫస్ట్ ప్రైవేట్ & హురున్ ఇండియా టాప్ 200 సెల్ఫ్-మేడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మిలీనియా 2025' నివేదికలో ఈ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
స్టాన్ఫోర్డ్ డ్రాపౌట్స్ నుండి బిలియనీర్ల వరకు..
ఈ ఇద్దరి ప్రయాణం సినిమాని తలపిస్తుంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ సీటు వచ్చినా, దాన్ని వదిలేసి సొంతంగా ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదలతో భారత్ వచ్చారు.
కైవల్య వోహ్రా (22): హురున్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ ప్రకారం ఇతని నికర ఆస్తి విలువ ₹4,480 కోట్లు. కేవలం 19 ఏళ్ల వయస్సులోనే ఈ జాబితాలోకి ఎక్కి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
అదిత్ పాలిచా (23): జెప్టో సీఈఓగా వ్యవహరిస్తున్న పాలిచా ఆస్తి విలువ సుమారు ₹5,380 కోట్లు.
కిరాణా కార్ట్ నుండి జెప్టో వరకు..
కోవిడ్-19 సమయంలో నిత్యావసర వస్తువులను వేగంగా డెలివరీ చేయాల్సిన అవసరాన్ని వీరు గుర్తించారు. మొదట 'కిరాణా కార్ట్' (Kiranakart) పేరుతో 45 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసేలా ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత దాన్ని 10 నిమిషాల డెలివరీ 'జెప్టో'గా మార్చారు. ఈ వేగమే వారిని విజయతీరాలకు చేర్చింది.
హురున్ జాబితాలో టాప్-10 యువ పారిశ్రామికవేత్తలు:
కైవల్య వోహ్రా: 22, జెప్టో, (ర్యాంక్ 1)
ఆదిత్ పాలిచా: 23, జెప్టో, (ర్యాంక్ 2)
శాశ్వత నక్రాణి: 27, BharatPe, (ర్యాంక్ 3)
మానిక్ గార్గ్: 30, సాత్విక్ గ్రీన్ ఎనర్జీ, (ర్యాంక్ 4)
ఈ ఏడాది హురున్ జాబితాలో ఒక ఆసక్తికర మార్పు చోటుచేసుకుంది. 'ఎటర్నల్' (Eternal - గతంలో జొమాటో) వ్యవస్థాపకుడు దీపిందర్ గోయల్ (42), దేశంలోనే అత్యంత విలువైన సెల్ఫ్-మేడ్ కంపెనీ వ్యవస్థాపకుడిగా నిలిచారు. ఆయన కంపెనీ విలువ ₹3.2 లక్షల కోట్లు. దీనివల్ల డి-మార్ట్ అధినేత రాధాకిషన్ దమానీ రెండో స్థానానికి పరిమితమయ్యారు.
దేశవ్యాప్తంగా 51 నగరాల నుండి వచ్చిన ఈ 200 మంది పారిశ్రామికవేత్తల మొత్తం ఆస్తుల విలువ ₹42 లక్షల కోట్లు. ఇది భారత దేశపు యువతలోని నవకల్పనలకు, వ్యాపార దక్షతకు నిదర్శనం.
