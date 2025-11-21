న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్దాని కీలక నిర్ణయం: ట్రంప్తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధం
న్యూయార్క్ నగర మేయర్గా చారిత్రక విజయం సాధించిన జోహ్రాన్ మమ్దాని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. నగర పౌరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఏ అంశంలోనైనా సహకరిస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నవంబర్ 21 శుక్రవారం వైట్హౌస్లో వీరిద్దరూ సమావేశం కానున్నారు.
వాషింగ్టన్/న్యూయార్క్: న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్-ఎలెక్ట్గా ఇటీవల విజయం సాధించిన జోహ్రాన్ మమ్దాని, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి పనిచేయడానికి సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశారు. న్యూయార్క్ పౌరులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఏ విధానాన్నైనా తాను రిపబ్లికన్ నాయకుడైన ట్రంప్తో కలిసి అమలు చేస్తానని గురువారం ప్రకటించారు.
వైట్హౌస్లో తొలి భేటీ
ట్రంప్ తరచుగా 'కమ్యూనిస్ట్' అని అభివర్ణించే మమ్దాని, నవంబర్ 21, శుక్రవారం రోజున వైట్హౌస్లోని ఓవల్ ఆఫీస్లో అధ్యక్షుడితో సమావేశం కానున్నారు. నవంబర్ 4న జరిగిన న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో చారిత్రక విజయం సాధించిన తర్వాత వీరిద్దరూ కలుసుకోవడం ఇదే తొలిసారి.
'న్యూయార్క్కు మేలు చేస్తే సహకరిస్తాను'
పీటీఐ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ప్రకటనలో మమ్దాని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. “అధ్యక్షుడితో నాకు ఎన్నో విషయాల్లో విభేదాలు ఉన్నాయి. కానీ, ప్రతి ఒక్క న్యూయార్క్ పౌరుడికీ నగరాన్ని అందుబాటు ధరల్లో ఉంచడానికి అవసరమైన అన్ని మార్గాలను, సమావేశాలను అనుసరించడంలో మేం పట్టుదలతో ఉండాలి” అని అన్నారు.
ఆయన తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తూ, “న్యూయార్క్ ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఏ అంశంలోనైనా నేను ఆయనతో కలిసి పనిచేస్తాను. ఒకవేళ ఏజెండా న్యూయార్క్ వాసులకు హాని చేస్తుందని నేను భావిస్తే, దాన్ని వ్యతిరేకించే మొదటి వ్యక్తిని కూడా నేనే అవుతాను” అని గట్టిగా చెప్పారు.
సామాన్యుల జీవితాలు మెరుగుపరచడమే లక్ష్యం
న్యూయార్క్లో విలేకరులతో మాట్లాడిన మమ్దాని, నగరంలో నివసించే 85 లక్షల మందికి పైగా ప్రజల జీవితాలను మరింత మెరుగుపరచడానికి ఎవరితోనైనా కలిసి పనిచేయడానికి మేయర్-ఎలెక్ట్గా తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. అందుకే తన బృందం వైట్హౌస్ను సంప్రదించి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పారు.
'పరస్పరం ఆధారపడటం' దృష్ట్యా, కొత్తగా ఎన్నికైన న్యూయార్క్ సిటీ మేయర్ వైట్హౌస్ను కలవడం ఆనవాయితీ అని 34 ఏళ్ల మమ్దాని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న 'అందుబాటు ధరల సంక్షోభం' (Affordability Crisis) దృష్ట్యా ఈ సమావేశం అత్యంత ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
పబ్లిక్ సేఫ్టీని ట్రంప్ పరిపాలన తీసుకుంటున్న చర్యలతో బ్యాలెన్స్ చేయడంలో చాలా నగరాలు సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాయని కూడా ఆయన గుర్తు చేశారు.
ట్రంప్ వర్సెస్ మమ్దాని: ఓటర్ల భావోద్వేగం
“ఈ సమావేశం న్యూయార్క్ పౌరులు ఒకే కారణంతో ఓటు వేసిన ఇద్దరు విభిన్న అభ్యర్థుల మధ్య జరుగుతోంది” అని మమ్దాని చెప్పారు. ఈ నగరంలో పనిచేసేవారు జీవించడం అసాధ్యం చేసే 'ఖర్చుల సంక్షోభాన్ని' పరిష్కరించగల నాయకుడిని నగర పౌరులు కోరుకున్నారని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
ట్రంప్ 'కమ్యూనిస్ట్' అంటూనే భేటీకి అంగీకారం
అంతకుముందు, బుధవారం రాత్రి ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ సమావేశాన్ని ధృవీకరించారు. న్యూయార్క్ సిటీ 'కమ్యూనిస్ట్' మేయర్ జోహ్రాన్ 'క్వామే' మమ్దాని సమావేశం కోసం అడిగారని, శుక్రవారం భేటీకి వైట్హౌస్ అంగీకరించిందని ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కూడా మమ్దాని ఓవల్ ఆఫీస్ పర్యటనను గురువారం ధృవీకరించారు. “దేశంలోనే అతిపెద్ద నగరానికి డెమొక్రాట్ పార్టీ ఒక కమ్యూనిస్ట్ను మేయర్గా ఎన్నుకుంది. ఆయనే రేపు వైట్హౌస్కు వస్తున్నారు. ఇది చాలా విషయాలు తెలియజేస్తుంది” అని ఆమె అన్నారు.
ఎన్నికల సందర్భంగానే ట్రంప్, మమ్దాని విధానాలపై విమర్శలు చేశారు. ఈ డెమొక్రటిక్ సోషలిస్ట్ నాయకుడి విజయం న్యూయార్క్ సిటీకి “సంపూర్ణ, మొత్తం ఆర్థిక, సామాజిక విపత్తు” అవుతుందని హెచ్చరించారు.
చారిత్రక విజయం, ఆవేశపూరిత ప్రసంగం
మేయర్ రేసులో చారిత్రక విజయం సాధించిన తర్వాత మమ్దాని ఒక ఆవేశపూరిత ప్రసంగంలో ట్రంప్కు సవాల్ విసిరారు. న్యూయార్క్ వలసదారుల శక్తితో నడుస్తుందని, తన విజయం తర్వాత ఈ నగరం ఒక వలసదారుడి నేతృత్వంలో ఉంటుందని ప్రకటించారు.
ఉగాండాలోని కంపాలోలో జన్మించిన జోహ్రాన్ మమ్దాని ఏడేళ్ల వయసులో న్యూయార్క్ సిటీకి వచ్చారు. తర్వాత అమెరికా పౌరుడిగా మారారు. ఆయన తల్లి, మీరా నాయర్, ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ సినీ నిర్మాత. తండ్రి, మహమూద్ మమ్దాని కొలంబియా విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్.
“డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేతిలో మోసపోయిన ఒక దేశానికి ఆయన్ని ఎలా ఓడించాలో, ఆయన్ని పెంచి పెద్ద చేసిన ఈ నగరం కంటే ఇంకెవరూ బాగా చూపలేరు. ఒక నియంతను భయపెట్టాలంటే, అతడు అధికారాన్ని కూడగట్టుకోవడానికి వీలు కల్పించిన పరిస్థితులను కూల్చివేయడమే మార్గం” అని మమ్దాని ఉద్ఘాటించగా, ప్రేక్షకుల నుండి పెద్ద ఎత్తున హర్షధ్వానాలు వినిపించాయి.
“ఇది ట్రంప్ను ఆపడానికి మాత్రమే కాదు.. తదుపరి వచ్చే నాయకుడిని ఆపడానికి కూడా. కాబట్టి, డొనాల్డ్ ట్రంప్, మీరు చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు. మీకు నేను చెప్పే నాలుగు మాటలు ఇవి: వాల్యూమ్ పెంచండి” అని మమ్దాని సవాలు విసిరారు.
దీనిపై స్పందించిన ట్రంప్, మమ్దాని విజయోత్సవ ప్రసంగం "చాలా కోపంగా" ఉందని, వాషింగ్టన్ను గౌరవించకపోతే ఆయన విజయం సాధించే అవకాశం లేదని పేర్కొన్నారు.
జనవరి 2026లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న జోహ్రాన్ మమ్దాని న్యూయార్క్ నగరానికి మొట్టమొదటి ముస్లిం, భారతీయ మూలాలున్న మేయర్గా, అలాగే గత వందేళ్లలో అతి పిన్న వయస్కుడైన మేయర్గా చరిత్ర సృష్టించనున్నారు.
