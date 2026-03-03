Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అలాంటి వారు త్వరగా నాశనమవుతారు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ 10 విషయాలు ఇప్పటికీ పాటిస్తేనే మంచిది!

    10 sayings of Acharya Chanakya: చాణక్యుడు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసి, తరువాత తన విధానాల ద్వారా గొప్ప విషయాలను వెల్లడించారు. జీవితాన్ని సంతోషంగా మార్చడానికి అనుసరించాల్సిన 10 విషయాలను ఈరోజు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అదే సమయంలో అనేక రకాల సంక్షోభాలను నివారించి విజయాన్ని కూడా సాధించవచ్చు. 

    Published on: Mar 03, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    10 sayings of Acharya Chanakya: ఆచార్య చాణక్యుడు గొప్ప ఉపాధ్యాయుడు, తత్వవేత్త, ఆర్థికవేత్త, న్యాయవేత్త. సంవత్సరాల నాటి ఆయన విధానాలు నేటి కాలానికి కూడా చాలా సందర్భోచితంగా ఉన్నాయి. ఆయన తన విధానాలలో ఇలాంటి అనేక విషయాలను ప్రస్తావించారు. వీటిని అనుసరించడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని, గొప్ప పురోగతిని పొందవచ్చు. చాణక్యుడు ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసి, తరువాత తన విధానాల ద్వారా గొప్ప విషయాలను వెల్లడించారు. జీవితాన్ని సంతోషంగా మార్చడానికి అనుసరించాల్సిన 10 విషయాలను ఈరోజు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అదే సమయంలో అనేక రకాల సంక్షోభాలను నివారించి విజయాన్ని కూడా సాధించవచ్చు.

    అలాంటి వారు త్వరగా నాశనమవుతారు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ 10 విషయాలు ఇప్పటికీ పాటిస్తేనే మంచిది
    అలాంటి వారు త్వరగా నాశనమవుతారు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ 10 విషయాలు ఇప్పటికీ పాటిస్తేనే మంచిది

    1.ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం అలాంటి వారు త్వరగా నాశనం అవుతారట

    ఆచార్య చాణక్యుడి అభిప్రాయం ప్రకారం, నది ఒడ్డున ఉన్న చెట్లు, ఇతరుల ఇళ్లలో నివసించే ప్రజలు, మంత్రి లేకుండా ఉండే రాజులు చాలా త్వరగా నాశనం అవుతారు.

    2. లక్ష్మీమాత నివసించదు:

    ఆచార్య చాణక్యుడి అభిప్రాయం ప్రకారం, మూర్ఖులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ఇళ్లలో లక్ష్మీమాత నివసించదు. ఆహారం పళ్లెంలో మిగిలి ఉంటే, కుటుంబ సభ్యులు ప్రేమతో జీవించరు. లక్ష్మి అలాంటి చోట నివసించదు.

    3. ఈ వ్యక్తులు ఎప్పుడూ ఆకలితో ఉండరు:

    ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం, తెలివైన వ్యక్తి ఎప్పుడూ ఆకలితో ఉండడు. వివేకం అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తుంది. తెలివితేటలతో అతి పెద్ద సమస్యలను సులభంగా అధిగమించవచ్చు.

    4. జీవితాంతం పేదలుగా ఉంటారు:

    మూర్ఖులు, చెడు బోధకులు, దుష్ట స్త్రీలు, దుర్మార్గులతో ఉండే వ్యక్తులు జీవితాంతం పేదలుగా ఉంటారు. వారి చర్యల వల్ల దుఃఖానికి గురవుతాడు. ఆచార్య చాణక్యుడు ఓ శ్లోకంలో జీవితాంతం పేదలుగా జీవించే వ్యక్తుల గురించి చర్చించారు. ఆయన ప్రకారం, మూర్ఖులకు సలహా ఇచ్చే గురువు ఎల్లప్పుడూ అసంతృప్తిగా ఉంటాడు. వీరు జీవితంలో సంతోషాన్ని పొందరు. మూర్ఖ శిష్యులు జ్ఞానాన్ని దుర్వినియోగం చేసి గురువును బాధపెడతారు.

    5. శక్తివంతమైన శత్రువులు, బలహీనమైన మిత్రులు:

    శక్తివంతమైన శత్రువులు మరియు బలహీనమైన మిత్రులు ఇద్దరూ ఎల్లప్పుడూ బాధను కలిగిస్తారు. వారి పట్ల ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    6. ఇలాంటి ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టాలి:

    గౌరవం లేని చోట, సంపాదన సాధనాలు లేని చోట, జ్ఞాన సాధనాలు లేని చోట, స్నేహితులు మరియు బంధువులు లేని చోట, ఆరోగ్య సేవలు లేని ప్రదేశంలో నివసించడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. అలాంటి ప్రదేశాన్ని వెంటనే విడిచిపెట్టాలి.

    7. ఈ నలుగురు మీతో ఉంటే జీవితం మరణంతో సమానం:

    ఆచార్య చాణక్యుడు ప్రకారం ఈ నలుగురు మీతో కలిసి జీవిస్తే మీ జీవితం మరణంతో సమానం అవుతుంది:

    కోపంగా ఉన్న భార్య

    చేదు మాటలు మాట్లాడే స్త్రీ

    మోసపూరిత స్త్రీ

    మోసపూరిత స్నేహితురాలు

    8. ఇలాంటి దేశంలో నివసించకూడదు:

    గౌరవం, జీవనోపాధి, సోదరభావం మరియు విద్య ప్రయోజనం లేని దేశంలో నివసించకూడదని ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పారు.

    9. సహనాన్ని కోల్పోవద్దు:

    చాణక్య నీతి ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తన సహనాన్ని కోల్పోకూడదు.

    10. పట్టించుకోని తల్లిదండ్రులు

    తల్లిదండ్రుల ముఖ్యమైన బాధ్యత పిల్లలకు మంచి విద్య, జ్ఞానం, సంస్కారాలను అందించడం. పిల్లలను చదివించకపోతే, వారు సమాజంలో వెనుకబడిపోతారు మరియు జీవితంలో అవకాశాలను కోల్పోతారు. ఆ నిర్లక్ష్యం వారికి భవిష్యత్తులో నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల విద్యపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. విద్యే వ్యక్తిని గౌరవప్రదమైన స్థితికి తీసుకెళ్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/అలాంటి వారు త్వరగా నాశనమవుతారు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ 10 విషయాలు ఇప్పటికీ పాటిస్తేనే మంచిది!
    News/Rasi Phalalu/అలాంటి వారు త్వరగా నాశనమవుతారు.. చాణక్య చెప్పిన ఈ 10 విషయాలు ఇప్పటికీ పాటిస్తేనే మంచిది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes