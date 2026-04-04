    శని దేవునికి నల్ల నువ్వులు సమర్పిస్తే ఈ 5 ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. అడ్డంకులు, ఆర్ధిక సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడచ్చు!

    చాలా మంది శని దోషాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. శని మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలని అందిస్తాడు. మంచి పనులకి మంచి ఫలితాలు, చెడ్డ పనులకి చెడు ఫలితాలని ఎదుర్కొక తప్పదు. శనివారం నాడు శని అనుగ్రహం కలగాలంటే ఖచ్చితంగా శనికి నల్ల నువ్వులను సమర్పించండి. నల్ల నువ్వులను సమర్పించడం వలన అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.  

    Published on: Apr 04, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ మతంలో వారంలో ప్రతి రోజు చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రతి రోజును ఏదో ఒక దేవుడు లేదా దేవతకు అంకితం చేసారు. అదే విధంగా శనివారం శని దేవుడికి అంకితం చేయడం జరిగింది. శని దేవుడు మనం చేసే కర్మలకు తగ్గట్టుగా ఫలితాలను అందిస్తాడు. ఎవరు ఏ పని చేస్తే, శని దేవుడు అతనికి అదే ఫలాన్ని ఇస్తాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జీవితంలోని సమస్యలు తొలగిపోయేలా శనివారం శని దేవుడిని పూజిస్తారు.

    శని దేవుడికి నల్ల నువ్వులు సమర్పిస్తే కలిగే 5 ప్రయోజనాలు (original)
    శని దేవుడిని ఆరాధించేటప్పుడు మీరు కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను అర్పిస్తే, శని ఖచ్చితంగా ఆశీస్సులను ఇస్తాడని నమ్ముతారు. వీటిలో ఒకటి నల్ల నువ్వులు. శని దేవుని ఆరాధనలో నల్ల నువ్వులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శనివారం శనికి నల్ల నువ్వులను అందించడం వల్ల కలిగే 5 ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

    శని దేవుడికి నల్ల నువ్వులు సమర్పిస్తే కలిగే 5 ప్రయోజనాలు:

    శని దోషం తగ్గుతుంది: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఎవరికైనా జాతకంలో శని దోషం ఉంటే, వారు జీవితంలో ప్రతి స్థాయిలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటాడు. అలాంటి వారు శని దేవుడికి నల్ల నువ్వులు సమర్పించాలని సలహా ఇస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల శని దోషం ప్రభావం తగ్గుతుందని నమ్ముతారు. ఈ పరిష్కారంతో క్రమంగా అన్ని పనులు సక్రమంగా జరగడం ప్రారంభమవుతుంది. జీవితంలో స్థిరత్వం రావడం మొదలవుతుంది.

    అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి: చాలా కష్టపడి పని చేసినా పని పూర్తి కాకపోవడం లేదా మధ్యలోనే ఆగిపోవడం ఇలాంటివి మీకు పదే పదే జరుగుతుంటే, శనివారం నాడు శని దేవునికి నల్ల నువ్వులు సమర్పించడం ప్రారంభించండి. దీంతో శని సంతోషించి ఎదురయ్యే అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు.

    ఆర్ధిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి: ఎవరికైనా డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు లేదా ఎక్కువ ఖర్చులు ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే శని అలాంటి వ్యక్తులను పరీక్షిస్తాడని నమ్ముతారు. శనివారం నువ్వుల నివారణ పాటిస్తే ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే ఆర్థిక విషయాల్లో తప్పులు చేయకుండా చూసుకోండి.

    ప్రతికూలత తొలగిపోతుంది: నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ చుట్టూ ప్రతికూలతను చూస్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితిలో మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండదు. శనివారం నువ్వుల నివారణ పాటించడం వల్ల ప్రతికూలత చాలా వరకు తగ్గుతుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ప్రతిదీ సరిగ్గా ప్రారంభమవుతుంది.

    ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది: ఒక వ్యక్తి తన విశ్వాసం తగ్గుతోందని భావిస్తే, శని దేవుడిని ఆరాధించాలి. ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గే సమయం వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో శనికి శనివారం నల్ల నువ్వులను సమర్పిస్తే కచ్చితంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్ స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది.

    శని దేవుడిని ఆరాధించేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేయకండి:

    స్నానం చేయకుండా శని దేవుణ్ణి పూజించడం తప్పు. స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి భక్తితో శనిని పూజించండి.

    పూజ సమయంలో శని దేవుని విగ్రహాన్ని తాకవద్దు.

    పూజ చేసేటప్పుడు ఆయన కళ్లలోకి నేరుగా చూడకూడదు. మీరు మీ కోరికలను అడిగేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ వారి పాదాలను చూడండి.

    శని దేవుణ్ణి ఆరాధించేటప్పుడు మీ మనస్సులో ఎలాంటి చెడు ఆలోచనలు రానివ్వకండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/శని దేవునికి నల్ల నువ్వులు సమర్పిస్తే ఈ 5 ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.. అడ్డంకులు, ఆర్ధిక సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడచ్చు!
