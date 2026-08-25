4 రోజుల్లో ఈ 5 రాశుల జాతకం మారబోతోంది.. బుధ గ్రహ సంచారంతో వీరికి అదృష్టం
2026 ఆగస్టు 29న బుధ గ్రహం పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ బుధ గోచారం కారణంగా ఏ ఏ రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం కలగబోతోందో, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పులు, నక్షత్ర పరివర్తనలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బుద్ధికి, వ్యాపారానికి కారకుడైన బుధ గ్రహం తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు కొన్ని రాశుల జాతకాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తుంటాయి. ప్రస్తుతం సింహరాశిలో ఉన్న బుధుడు, 2026 ఆగస్టు 29వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల 58 నిమిషాలకు కేతువు నక్షత్రమైన మఘ నుంచి శోభనకారుడైన శుక్రుడికి చెందిన పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఈ స్థితిలో బుధుడు 2026 సెప్టెంబరు 5 వరకు కొనసాగుతాడు.
బుధ, శుక్రుల కలయిక సమానమైన ఈ నక్షత్ర గోచారం వల్ల ప్రధానంగా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది. ఆర్థిక పురోగతితో పాటు ప్రతి పనిలో విజయం లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ గోచార కాలం ఏ రాశికి ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
శుక్రుడి నక్షత్రంలో బుధుడి ప్రవేశం మేషరాశి వారికి ఎంతో శుభ పరిణామాలను మోసుకొస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న భూ వివాదాలు, ఆస్తి తగవులు ఈ సమయంలో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఊహించని విజయాలు అందుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరచుకోవడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర పరివర్తన అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా ఆశించిన మార్పు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి తీపి కబురు అందుతుంది.
మిథున రాశి
బుధుడి నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశి వారి ఆర్థిక స్థితిని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రావలసిన పాత బాకీలు, నిలిచిపోయిన డబ్బు ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి జాతకులకు ఈ గోచారం సానుకూల వాతావరణాన్ని తీసుకొస్తుంది. వ్యాపారంలో సరికొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. గతంలో ఎదుర్కొన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. సొంతంగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ కాలం బంగారు సమయమని చెప్పవచ్చు. వాహనం లేదా స్థిరాస్తి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది ఎంతో శుభదాయకమైన సమయం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఈ ఒక్క రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే
ఒకవైపు 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తున్నప్పటికీ, కర్కాటక రాశి వారు మాత్రం ఈ సమయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. అయితే, ఓపికగా వ్యవహరిస్తే నిలిచిపోయిన పనులు నెమ్మదిగా పూర్తి కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విషయాలు కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయాలు, పంచాంగ గణనాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. దీనిని పూర్తి ఆధారంగా పరిగణించకుండా, నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
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