    కర్కాటక రాశి వారఫలం (జనవరి 11-17, 2026): ప్రశాంతంగా సాగిపోండి.. విజయాలు మీవే

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మానసిక ప్రశాంతత, స్పష్టత లభిస్తాయి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే ఈ వారం మీదే. పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Jan 11, 2026 7:05 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో నాలుగో రాశి అయిన కర్కాటకానికి చంద్రుడు అధిపతి. సహజంగానే సున్నిత మనస్తత్వం కలిగిన ఈ రాశి వారికి 2026, జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. గందరగోళం వీడి మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ఈ వారం మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.

    ఈ వారం మీరు గతంలో కంటే ఎక్కువ స్పష్టతతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యక్తిగత విషయాల్లోనైనా, ఆఫీసు పనుల్లోనైనా సహనం వహించడం చాలా ముఖ్యం. అందరితో ప్రేమగా, మృదువుగా మాట్లాడటం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. వారం మొదట్లోనే పెండింగ్‌లో ఉన్న చిన్న చిన్న పనులను త్వరగా పూర్తి చేయండి. అలసటగా అనిపిస్తే కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల మళ్లీ ఉత్సాహంగా పని చేయగలరు. మీ మెదడులో మెదిలే కొత్త ఆలోచనలను డైరీలో రాసి పెట్టుకోవడం మర్చిపోకండి.

    కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు: ప్రేమ - బంధాలు

    మీరు చూపే చిన్నపాటి శ్రద్ధ మీ భాగస్వామి మనసును గెలుచుకుంటుంది. వారి మాటలను పూర్తిగా వినండి, వారు చెప్పేదానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇంట్లో పనుల్లో వారికి సాయం చేయడం వల్ల మీ మధ్య అనురాగం పెరుగుతుంది. ఒకవేళ మీ భాగస్వామికి కొంత ఏకాంతం (Personal Space) కావాలనిపిస్తే, దాన్ని గౌరవించండి. చిన్న చిన్న విషయాలను గుర్తుంచుకుని వారిని ఆశ్చర్యపరచండి, దీనివల్ల మీ బంధం మరింత గట్టిపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు: కెరీర్ - ఉద్యోగం

    వృత్తి జీవితంలో కర్కాటక రాశి జాతకులు ఈ వారం చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. పనులను ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ముందుకు సాగండి. మీరు సాధించే చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించండి, ఇది మీలో స్ఫూర్తిని నింపుతుంది. ఏదైనా పని కష్టంగా అనిపిస్తే సహోద్యోగుల సాయం తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. పొరపాట్లు జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతి విషయాన్ని నోట్ చేసుకోండి. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చిన్న విరామాలు తీసుకోవడం వల్ల మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు: ఆర్థికం

    ఖర్చుల విషయంలో కర్కాటక రాశి జాతకులు ఈ వారం కాస్త నిగ్రహం పాటించాలి. అనవసరమైన ఆడంబరాలకు పోకుండా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. ఏదైనా వస్తువు కొనాలనిపిస్తే, వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోకుండా మార్కెట్లో ధరలను పోల్చి చూడండి. ప్రతి చిన్న ఖర్చును లెక్క రాసుకునే అలవాటు చేసుకోండి. భవిష్యత్తులో వచ్చే అత్యవసరాల కోసం కొంత డబ్బును పక్కన పెట్టడం మంచిది. ఈ ఆర్థిక ప్రణాళిక మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు: ఆరోగ్యం

    శరీరానికి తగినంత నిద్ర చాలా అవసరం. నిద్రపోయే ముందు ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు పక్కన పెడితే గాఢ నిద్ర పడుతుంది. రాత్రి భోజనం తర్వాత కాసేపు నడవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి మనసు తేలికగా ఉంటుంది. రోజూ కనీసం ఐదు నిమిషాల పాటు శ్వాస వ్యాయామాలు చేయండి. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత నీరు తాగడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఉదయాన్నే స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలతో రోజును ప్రారంభించండి. మనసులో ఏదైనా ఆందోళన ఉంటే సన్నిహితులతో పంచుకోండి.

    "కర్కాటక రాశి వారు ఈ వారం తమ ఆలోచనలను డైరీలో నోట్ చేసుకోవడం వల్ల మరింత స్పష్టత సాధిస్తారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన పనితీరు మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే సూచించారు.

