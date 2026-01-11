Edit Profile
    నేటి రాశిఫలాలు, జనవరి 11: ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉంది?

    2026, జనవరి 11 ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేష రాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు, మకర రాశి వారికి ఆర్థిక బలం చేకూరనున్నాయి. మిగిలిన రాశుల వారి స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 11, 2026 4:23 AM IST
    By HT Telugu Desk
    గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల కదలికల ఆధారంగా మన రోజువారీ జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ఈ ఆదివారం, జనవరి 11వ తేదీన 12 రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి కలిసి వస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? మన సీనియర్ జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం మీ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Today rasi phalalu: 2026, జనవరి 11 ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు
    Today rasi phalalu: 2026, జనవరి 11 ఆదివారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు

    మేష రాశి: ఉత్సాహమే మీ ఊపిరి

    మేష రాశి జాతకులకు శక్తివంతంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది, కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నా, అనవసర ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించండి. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

    వృషభ రాశి: ఓపిక పట్టాల్సిన సమయం

    వృషభ రాశి వారు కాస్త సహనంతో వ్యవహరించడం మంచిది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో స్థిరత్వం ఉంటుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నా, ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి. రాత్రి వేళ త్వరగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    మిథున రాశి: కమ్యూనికేషన్ ప్లస్ అవుతుంది

    మీ మాట తీరు మీకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ అభిప్రాయాలకు గౌరవం లభిస్తుంది. మిత్రులు లేదా బంధువులను కలిసే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగిపోతాయి. అయితే, ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ ముందు ఎక్కువ సమయం గడపకండి. వీలైనంత వరకు ఇంటి భోజనానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    కర్కాటక రాశి: మానసిక స్థైర్యం పెరుగుతుంది

    మీరు మానసిక దృఢత్వంతో ఉంటారు. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, మీరు దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలరు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండవు. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి.

    సింహ రాశి: పెరగనున్న గౌరవ మర్యాదలు

    సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను అందరూ మెచ్చుకుంటారు. ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. అయితే, మీ అహంకారం వల్ల సంబంధాలు దెబ్బతినకుండా చూసుకోండి. సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

    కన్య రాశి: పక్కా ప్లానింగ్ అవసరం

    రేపటి పనులను ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి. కెరీర్‌లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    తుల రాశి: సమతుల్యత ముఖ్యం

    అన్ని విషయాల్లోనూ బ్యాలెన్స్ పాటించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. పాత గొడవలు సర్దుమణిగి సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. సృజనాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు, కానీ చిన్నపాటి అడ్డంకులకు నిరాశ చెందకండి.

    వృశ్చిక రాశి: ఆత్మవిశ్వాసమే మీ బలం

    మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. మీ ప్రేమ జీవితంలో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. బిజీ లైఫ్ నుంచి మీ కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోండి.

    ధనుస్సు రాశి: కొత్త అవకాశాలు

    కెరీర్‌కు సంబంధించి కొన్ని శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని వరిస్తాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం.

    మకర రాశి: పెరగనున్న బాధ్యతలు

    ఆఫీసులో గానీ, ఇంట్లో గానీ మీ బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. మీ ఎదుగుదల నిలకడగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. ఆహారంలో ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోండి. నీళ్లు ఎక్కువగా తాగడం అలవాటు చేసుకోండి.

    కుంభ రాశి: ఖర్చులపై నియంత్రణ

    ఉదయాన్నే నడకతో మీ రోజును ప్రారంభించండి. కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు మీ మదిలోకి వస్తాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులను అదుపులో పెట్టుకోవడం మంచిది.

    మీన రాశి: ప్రశాంతత వరిస్తుంది

    మానసిక ప్రశాంతతతో ఉంటారు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి అద్భుతమైన రోజు. వృత్తి జీవితంలో నెమ్మదిగా ఎదుగుదల ఉంటుంది. అతిగా ఆలోచించడం (ఓవర్ థింకింగ్) మానేయండి. మీ దైనందిన దినచర్యను క్రమం తప్పకుండా పాటించండి.

    (గమనిక: పైన అందించిన సమాచారం నమ్మకాలు, గ్రహ గతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటిని అనుసరించే ముందు సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని మనవి.)

