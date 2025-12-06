డిసెంబర్ 06, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: విదియ రాత్రి 9:30 వరకు తరవాత తదియ
నక్షత్రం: మృగశిర ఉదయం 8.48 వరకు తరవాత ఆరుద్ర
యోగం: శుభ రాత్రి 11.41 వరకు
కరణం: తైతుల ఉదయం 11.10 వరకు గరజి రాత్రి 9:30 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 11:45 నుంచి రాత్రి 10:43 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 4.17 నుంచి సాయంత్రం 5.43 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:05 నుంచి ఉదయం 8:49 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.22 నుంచి ఉదయం 10.44 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.29 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.52 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం