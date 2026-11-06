ధనత్రయోదశి 2026: బంగారం కొనుగోలుకు శుభ ముహూర్తాలు, రాహుకాలం, పూజా సమయం ఇదే!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నవంబర్ 6, 2026 శుక్రవారం ధనత్రయోదశి వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ పవిత్ర రోజున బంగారం, వెండి, ఆభరణాలు, వాహనాలు, గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దీపావళి సంబరాలు అంబరాన్ని తాటేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. పండుగ సంబరాల్లో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం ధనత్రయోదశి. ఆభరణాలు, గృహోపకరణాలు, నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రజలు ఈ పవిత్ర దినాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు.
ఈ ఏడాది ధనత్రయోదశి నవంబర్ 6, 2026 శుక్రవారం అనగా నేడు వచ్చింది. ఈ పర్వదినాన ఏ సమయంలో షాపింగ్ చేస్తే సిరులు కురుస్తాయి? ఏ సమయాల్లో కొనుగోళ్లు నివారించాలనే పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
ధనత్రయోదశి ప్రాధాన్యత
ధన త్రయోదశి నాడు బంగారం, వెండి నాణేలు, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆయుర్వేద వైద్యానికి అధిదేవుడైన ధన్వంతరి భగవానుడు అమృత కలశంతో ఉద్భవించిన రోజు కావడంతో, ఇనుము లేదా రాగి, వెండి పాత్రలను కొనుగోలు చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం చాలామంది ఇళ్లలోకి కొత్త చీపుర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, కార్లు, బైక్లను తీసుకొస్తుంటారు.
2026 ధనత్రయోదశి శుభ ముహూర్తాలు
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ రోజున లాభ, అమృత, శుభ ముహూర్తం సమయాల్లో షాపింగ్ చేయడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి దాటే వరకు పలు శుభ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఉదయం 7:54 గంటల నుంచి 9:16 గంటల వరకు: లాభ యోగం
ఉదయం 9:16 గంటల నుంచి 10:39 గంటల వరకు: అమృత యోగం
మధ్యాహ్నం 12:01 గంటల నుంచి 1:24 గంటల వరకు: శుభ యోగం
సమయం 4:09 గంటల నుంచి 5:31 గంటల వరకు: చరయోగం
రాత్రి 8:46 గంటల నుంచి 10:24 గంటల వరకు: లాభ యోగం
నవంబర్ 7 తెల్లవారుజామున 12:01 గంటల నుంచి 1:39 గంటల వరకు: శుభ సమయం
నవంబర్ 7 తెల్లవారుజామున 1:39 గంటల నుంచి 3:16 గంటల వరకు: అమృత కాలం
ఏ సమయంలో కొనుగోళ్లు చేయకూడదు?
ధనత్రయోదశి రోజున రాహుకాల సమయాన్ని ప్రత్యేకంగా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఉదయం 10:39 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:01 గంటల వరకు రాహుకాలం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు, నూతన కొనుగోళ్లు చేయకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది. కాబట్టి ప్రజలు ఈ సమయాన్ని విడిచిపెట్టి ఇతర అనుకూల ముహూర్తాలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
సాయంత్రం పూజా ముహూర్తం మరియు విశిష్టత
ధనత్రయోదశి నాడు కేవలం షాపింగ్ మాత్రమే కాకుండా, ప్రదోష కాలంలో ధన్వంతరి దేవుడు, లక్ష్మీదేవి, కుబేరులను ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. ఈ ఏడాది పూజకు సరైన సమయం సాయంత్రం 6:01 గంటల నుంచి రాత్రి 7:58 గంటల వరకు నిశ్చయించబడింది.
ఈ దివ్య వేళలో భక్తిశ్రద్ధలతో దీపారాధన చేసి పూజలు నిర్వహిస్తే ఇళ్లలో అష్టైశ్వర్యాలు వర్ధిల్లుతాయని విశ్వాసం. అలాగే, ఇళ్ల ప్రధాన ద్వారాల వద్ద దీపాలు వెలిగించి సిరుల తల్లికి స్వాగతం పలుకుతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More