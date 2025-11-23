Edit Profile
    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): జిజ్ఞాసతో కొత్త అవకాశాలు

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు ధనుస్సు రాశి (Sagittarius) వారికి ఉల్లాసమైన శక్తి, అంతులేని జిజ్ఞాస మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. సహాయకారులు, పరిచయాలు, చిన్నపాటి ప్రయాణాలు కొత్త అవకాశాలను తెరుస్తాయి. ప్రణాళికలు వేయడానికి ప్రశాంతంగా ఉండండి, ఆర్థిక విషయాలలో ప్రతి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయండి. 

    Published on: Nov 23, 2025 9:54 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో ధనుస్సు (Sagittarius) తొమ్మిదో రాశి. ఈ వారం మీలో తేలికపాటి శక్తి, జిజ్ఞాస కనిపిస్తాయి. ఇవి మీకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాయి. సహాయకారి పరిచయాలు, చిన్నపాటి ట్రిప్‌లు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తాయి. ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి ప్రశాంతంగా ఉండండి.

    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): జిజ్ఞాసతో కొత్త అవకాశాలు
    ఏదైనా ఆర్థిక విషయంలో అంగీకరించే ముందు వివరాలను తప్పకుండా తనిఖీ చేయండి. ఈ వారం నిరంతర, సానుకూల మార్పులకు దారితీసే చిన్నపాటి నేర్చుకునే క్షణాలను ఆస్వాదించండి. మీ స్నేహితులు చిన్న చిన్న పని ప్రణాళికలు రూపొందించడంలో సహాయపడతారు.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ వారం ప్రేమపూర్వక భావన, సంతోషకరమైన సంభాషణలు సంబంధాలను మెరుగుపరుస్తాయి. ఒకరితో ఒకరు కథలు పంచుకోండి, చిన్నపాటి విహారయాత్రను ప్లాన్ చేయండి లేదా స్నేహాన్ని పెంచడానికి కలిసి కొత్త విషయం నేర్చుకోండి.

    అవివాహితులకు ఒకే విధమైన అభిరుచులు ఉన్న మంచి వ్యక్తులను కలవడానికి ఏదైనా తరగతిలో లేదా కమ్యూనిటీ గ్రూప్‌లో చేరవచ్చు. మీ ఉద్దేశాల గురించి నిజాయితీగా ఉండండి. వారు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినండి. తొందరపడి కమిట్‌మెంట్‌లు ఇవ్వడం మానుకోండి.

    ఈ వారం మీ స్నేహం సహజంగా పెరగనివ్వండి. గౌరవం, సంతోషంగా సహాయం చేసే చిన్నపాటి చర్యలు ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి, స్థిరంగా, ఆనందంగా ఉంచుతాయి. ప్రేమించే కుటుంబ సభ్యులతో మీ చిన్నపాటి విజయాలను జరుపుకోండి.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope)

    ఈ వారం పని విషయంలో నేర్చుకోవడానికి, స్పష్టంగా మాట్లాడటానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి ప్రశ్నలు అడగండి, మీ ఆలోచనలను స్నేహపూర్వకంగా పంచుకోండి. చిన్నపాటి పనులలో సహోద్యోగులకు సహాయం చేయడానికి ముందుకొండి.

    చిన్నపాటి కోర్సులు చేయడం లేదా చదవడం మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఈ వారం ఒకేసారి చాలా ప్రాజెక్ట్‌లు తీసుకోవడం మానుకోండి. దేన్ని మొదలుపెట్టినా, దాన్ని ముందుగా పూర్తి చేయండి.

    మీ సమయాన్ని క్రమబద్ధీకరించండి. పురోగతిని ట్రాక్ చేయడానికి సులభమైన జాబితాలను రూపొందించండి. ఈ వారం సహాయకారి పరిచయం మీకు సలహా ఇవ్వవచ్చు లేదా పనికొచ్చే, లాభదాయకమైన కొత్త అవకాశాన్ని అందించవచ్చు. ఈ వారం ఓపికగా ఉండండి.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    ఇప్పుడు ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల డబ్బు వ్యవహారం స్థిరంగా కనిపిస్తుంది. మీరు రోజూ కొంచెం పొదుపు చేస్తే, చిన్నపాటి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.

    ఆలోచన లేకుండా షాపింగ్ చేయడం మానుకోండి. బిల్లులలో తప్పుల కోసం జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయండి. కుటుంబంతో కలిసి ఖర్చులు పంచుకుంటే, అయోమయాన్ని నివారించడానికి ప్రణాళిక గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడటం అవసరం.

    చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లేదా కోర్సుల వంటి చిన్న లక్ష్యాల కోసం ఒక సులభమైన బడ్జెట్‌ను తయారు చేయడం గురించి ఆలోచించండి. స్థిరంగా, సాధారణంగా పొదుపు చేయడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇప్పుడు తెలివిగా, ఓపికతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మెరుగైన అవకాశాలకు మద్దతు ఇస్తాయి. కుటుంబంతో పంచుకున్న లక్ష్యాల గురించి మాట్లాడండి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    మంచి శక్తి సాధారణ అలవాట్ల నుండి వస్తుంది. అవి క్రమబద్ధమైన నిద్ర, కొద్దిసేపు నడవడం, ఇంట్లో చేసిన సాదా శాఖాహారం. ఈ వారం ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు స్క్రీన్ నుండి కొద్దిసేపు విరామం తీసుకోండి. కొన్ని నిమిషాలు లోతైన శ్వాస తీసుకోండి.

    కండరాల బిగుసుకుపోవడాన్ని తగ్గించడానికి, మీ వెనుకభాగాన్ని రక్షించడానికి ప్రతి ఉదయం తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ చేయండి. దగ్గరలో నీరు ఉంచుకోండి. ఎక్కువసేపు కూర్చున్న తర్వాత కొద్దిగా కదలండి. మీకు శక్తి లేనట్లు అనిపిస్తే, వీలైనంత వరకు విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఈ వారం మీరు నమ్మే వ్యక్తితో మాట్లాడండి.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

    © 2025 HindustanTimes