డిసెంబర్ 12, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: అష్టమి మధ్యాహ్నం 3:01 వరకు తరవాత నవమి
నక్షత్రం: ఉత్తర తెల్లవారుజామున 5.45 వరకు తరవాత హస్త
యోగం: ప్రీతి ఉదయం 11:13 వరకు
కరణం: కౌలవా మధ్యాహ్నం 3.01 వరకు తైతుల తెల్లవారుజామున 3:44 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 10:03 నుంచి రాత్రి 11:47 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11.41 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.45 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:52 నుంచి ఉదయం 9:36 వరకు మధ్యాహ్నం 12:31 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:15 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 10.47 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.09 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 2.54 నుంచి సాయంత్రం 4.16 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం