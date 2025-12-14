డిసెంబర్ 14, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): మార్గశిర మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: దశమి సాయంత్రం 6:51 వరకు తరవాత ఏకాదశి
నక్షత్రం: హస్త ఉదయం 8.13 వరకు తరవాత చిత్త
యోగం: సౌభాగ్య ఉదయం 11:44 వరకు
కరణం: విష్టి సాయంత్రం 6.51 వరకు బవ ఉదయం 8:02 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 3:58 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:45 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.15 నుంచి రాత్రి 7.02 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:11 నుంచి సాయంత్రం 4:55 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.17 నుంచి సాయంత్రం 5.40 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.33 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం