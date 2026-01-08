జనవరి 08, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: పంచమి ఉదయం 6:33 వరకు తర్వాత షష్టి
నక్షత్రం: పుబ్బ మధ్యాహ్నం 12.24 వరకు తర్వాత
యోగం: సౌభాగ్య సాయంత్రం 5:29 వరకు
కరణం: గరజి సాయంత్రం 6.49 వరకు వనిజ ఉదయం 7:05 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:52 నుంచి ఉదయం 7:30 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 7:59 నుంచి రాత్రి 9:40 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:32 నుంచి ఉదయం 11:16 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.45 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.08 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.52 నుంచి ఉదయం 8.14 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం