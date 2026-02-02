ఫిబ్రవరి 02, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: సోమవారం
తిథి: పాడ్యమి రాత్రి 1:55 వరకు తర్వాత విదియ
నక్షత్రం: ఆశ్లేష రాత్రి 10:48 వరకు తర్వాత మఖ
యోగం: ఆయుష్మాన్ ఉదయం 7:19 వరకు
కరణం: భాలవ మధ్యాహ్నం 2.46 వరకు కౌలవా రాత్రి 1:55 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 9.15 నుంచి రాత్రి 10:46 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12.08 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:39 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:52 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:37 వరకు మధ్యాహ్నం 3:07 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:52 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 8.16 నుంచి ఉదయం 9.40 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.05 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.29 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం