జనవరి 10, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: సప్తమి ఉదయం 8:24 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: హస్త మధ్యాహ్నం 3.37 వరకు తర్వాత చిత్త
యోగం: అతిగండ సాయంత్రం 4:59 వరకు
కరణం: బవ ఉదయం 8.24 వరకు భాలవ రాత్రి 9:21 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 9:09 నుంచి ఉదయం 10:53 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 12:30 నుంచి రాత్రి 2:16 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:20 నుంచి ఉదయం 9:05 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.38 నుంచి ఉదయం 11.00 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.46 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.09 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం