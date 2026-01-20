జనవరి 20, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: విదియ రాత్రి 2:41 వరకు తర్వాత తదియ
నక్షత్రం: శ్రవణ మధ్యాహ్నం 12.56 వరకు తర్వాత ధనిష్ఠ
యోగం: సిద్ధి రాత్రి 7:52 వరకు
కరణం: భాలవ మధ్యాహ్నం 2.29 వరకు కౌలవా రాత్రి 2:41 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 3:11 నుంచి తెల్లవారుజామున 4:51 వరకు
వర్జ్యం: సాయంత్రం 5.15 నుంచి సాయంత్రం 6:54 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:07 నుంచి ఉదయం 9:33 వరకు మధ్యాహ్నం 3:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:46 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.14 నుంచి సాయంత్రం 4.37 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.40 నుంచి ఉదయం 11.03 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం