జనవరి 25, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: సప్తమి రాత్రి 11:07 వరకు తర్వాత అష్టమి
నక్షత్రం: రేవతి మధ్యాహ్నం 1.35 వరకు తర్వాత అశ్విని
యోగం: సిద్ధ ఉదయం 11:37 వరకు
కరణం: గరజి ఉదయం 11.56 వరకు వనిజ రాత్రి 11:07 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 11.13 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:37 వరకు
వర్జ్యం: లేదు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:34 నుంచి సాయంత్రం 5:18 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.40 నుంచి సాయంత్రం 6.03 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 12.28 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.52 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం