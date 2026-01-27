జనవరి 27, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: నవమి రాత్రి 7:03 వరకు తర్వాత దశమి
నక్షత్రం: భరణి ఉదయం 11.06 వరకు తర్వాత కృత్తిక
యోగం: శుక్ల తెల్లవారుజామున 3:04 వరకు
కరణం: భాలవ ఉదయం 8.13 వరకు కౌలవా రాత్రి 7:03 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 6.37 నుంచి ఉదయం 8:08 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 10.17 నుంచి రాత్రి 11:46 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:07 నుంచి ఉదయం 9:52 వరకు రాత్రి 11:11 నుంచి రాత్రి 12:03 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.16 నుంచి సాయంత్రం 4.40 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.40 నుంచి ఉదయం 11.04 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం