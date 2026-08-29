నేటి రాశి ఫలాలు : మేషం నుంచి మీన రాశి వరకు ఈరోజు ఎలా ఉంటుంది?
Today Horoscope : నేడు ప్రతి రాశిచక్రానికి మిశ్రమ రోజు కాబోతోంది. కొంతమందికి రోజు బాగుంటుంది, మరికొందరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆగస్టు 29 రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి.
నేడు ఆగస్టు 29 శనివారం. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలిక ఆధారంగా రోజువారీ జాతకాన్ని లెక్కిస్తారు. శనిదేవుడు, హనుమంతుడి ఆరాధనకు శనివారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ రోజున శని దేవుడు, ఆంజనేయుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి, పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుస్తాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఆగస్టు 29 రోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
మేషం : మేష రాశి ఖర్చులను నియంత్రించడం అవసరం. అనవసరమైన విషయాలతో తలనొప్పి లేదా చికాకు కలవరపెడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు, చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా చేయవద్దు. మనస్సులో అనవసరమైన భయం లేదా ఆందోళన ఉండవచ్చు. ఈ రోజు కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి. తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. విషయాలు క్రమంగా మెరుగుపడతాయి.
వృషభం : కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. వాతావరణం నుండి ఇబ్బందులు కలగవచ్చు. తోబుట్టువుల గురించి మనస్సు కలత చెందుతుంది. పనిలో పెద్దగా మార్పు ఉండదు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి విషయాలను వినవచ్చు. భావోద్వేగాలకు గురై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవద్దు.
మిథునం : ఈ రాశి వారు పిల్లలు లేదా కుటుంబం గురించి ఆందోళన చెందవచ్చు. ఇంటి వాతావరణం కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు. ఆస్తి లేదా కారుకు సంబంధించిన విషయం ముందుకు సాగుతుంది, కానీ దీనికి సమయం పడుతుంది. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి, మీరు ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, మనస్సు భారంగా ఉంటుంది. మీ కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చదువుకునే వారికి ఈ రోజు మంచిది, మీరు శ్రద్ధగా చదువుతుంటే, మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం సాధారణంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావిస్తారు, కానీ ఈ రోజు దానిని వాయిదా వేయడం మంచిది.
సింహం : సింహరాశి మనస్సులో చంచలంగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా రావచ్చు, ఇది ఉద్రిక్తతకు కారణమవుతుంది. అప్పు ఇవ్వడం లేదా ప్రమాదకర పనికి దూరంగా ఉండండి. మీకు పని చేయాలని అనిపించదు, కానీ రోజు ఏదో ఒకవిధంగా గడిచిపోతుంది. ప్రేమ జీవితంలో విషయాలు తక్కువగా ఉండవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది.
కన్యా : కన్యా రాశి మరింత అలసటగా అనిపించవచ్చు. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల చిరాకు ఉండవచ్చు. ఇంట్లో ఏదో విషయం గురించి వాదన ఉండవచ్చు, మాటలను గుర్తుంచుకోండి. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు పెరుగుతాయి, కాబట్టి స్పష్టంగా మాట్లాడండి. ఉద్యోగం లేదా పనిలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై దృష్టి పెట్టండి. ఇప్పుడే కొత్త పనిని ప్రారంభించడం మానుకోండి.
తులా రాశి : సంబంధాలలో అపార్థాల కారణంగా తులారాశి వారికి దూరాన్ని సృష్టిస్తుంది. అనవసరంగా అనుమానించడం మానుకోండి. కార్యాలయంలో మీ మాటలకు ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. పబ్లిక్ డీలింగ్ లేదా రాజకీయాలలో పాల్గొనేవారికి రోజు మంచిది. వ్యతిరేక లింగంతో కమ్యూనికేషన్లో పరిమితులను పాటించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మానసిక ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి : ఈ రాశివారు మాట్లాడటంలో కఠినంగా ఉంటుంది. కోపంగా మాట్లాడటం సంబంధాలలో దూరాన్ని తెస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. మీరు కొత్త పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తారు, ప్రస్తుతానికి ఉండటమే మంచిది. పనిలో బాధ్యత పెరుగుతుంది. రక్తపోటు లేదా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నోటి సంబంధిత సమస్యలు కలవరపెడతాయి.
మకర రాశి : మకర రాశివారు శరీరంలో బద్ధకం లేదా బలహీనంగా అనిపించవచ్చు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, జారిపోవడం లేదా స్వల్ప గాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. పని విషయంలో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మంచి సమయం గడుపుతారు, కలిసి కూర్చోవడం, మాట్లాడటం సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. కడుపు సమస్యలను నివారించడానికి తేలికపాటి ఆహారం తినండి.
కుంభ రాశి : కుంభరాశివారికి మనస్సు కొంచెం తేలికగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. పనిలో పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ సీనియర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడండి. మీరు పాత విషయాలపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీరు ప్రేమ జీవితంలో స్వంతం అనే భావనను అనుభవిస్తారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, ఆహారంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
వృశ్చిక రాశి : ఈ రాశివారు డబ్బు గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు. డబ్బు అంచనాలకు విరుద్ధంగా ఎక్కడో నుండి రావచ్చు, కానీ అది ఎక్కువ కాలం ఉండదు. స్నేహితుడు లేదా బంధువు మాటలను వెంటనే విశ్వసించవద్దు, మొదట నిజం తెలుసుకోండి. కార్యాలయంలో పని సాధారణ స్థితిలో ఉంటుంది, ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండదు. ప్రేమ జీవితంలో కొంత దూరం ఉండవచ్చు, మీరు మీరే చొరవ తీసుకుంటే, విషయం మెరుగుపడుతుంది. అవసరం లేకపోతే, సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి.
మీన రాశి : మీన రాశి మనస్సు కొంచెం దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉండవచ్చు. మీకు చిన్న పనులు చేయాలని అనిపించదు. మానసిక స్థితి మళ్లీ మళ్లీ మారవచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా బయటకు రావచ్చు, కాబట్టి అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. ఇంట్లో ఒకరి మాటలు చెడ్డవిగా అనిపించవచ్చు, కానీ విషయాన్ని హృదయపూర్వకంగా తీసుకోవద్దు. ప్రేమ జీవితంలో మీరు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటే, గొడవను నివారించవచ్చు. పనిలో తొందరపడవద్దు, మీరు నెమ్మదిగా చేస్తే, మీరు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, పూర్తి నిద్ర తీసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More