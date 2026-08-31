Today Horoscope : ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది...? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
Today Horoscope : జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఆగస్టు 31(ఇవాళ) కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
Today Horoscope Telugu August 31 : నేడు ఆగస్టు 31 సోమవారం. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలిక ఆధారంగా రోజువారీ జాతకాన్ని లెక్కిస్తారు. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఇవాళ కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, కొన్ని రాశిచక్రాలు ఈ సమయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 12 రాశుల వారి దైనందిన శక్తి, రాబోయే అవకాశాలు, వారు వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి…
మేష రాశి :
మీ మనసు చెప్పే మాటను వినడం శ్రేయస్కరం. ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైన సంభాషణ, ఆహ్వానం లేదా భావోద్వేగపూరిత అవకాశం మీ రోజును ఎంతో ఉత్సాహంగా మారుస్తుంది. ముఖ్యంగా మనసులో ఉన్న మాటను దాచుకోకుండా, మీ భావాలను తెరిచి చెప్పడం వల్ల బంధాలు మరింత బలపడతాయి. ఎదుటి వ్యక్తి అంతరంగం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. మీ ఆత్మీయుల నుంచి వచ్చే ఒక చిన్న సందేశం లేదా ప్రేమపూర్వక సంకేతం భవిష్యత్తుపై కొత్త ఆశలను పెంచుతుంది.
వృషభ రాశి :
ప్రస్తుత పరిస్థితులకే పరిమితం కాకుండా భవిష్యత్తు నిర్ణయాలపై దృష్టి పెట్టాల్సిన సమయమిది. ఏదైనా ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకునే ముందు ఉన్న అవకాశాలన్నింటినీ సమగ్రంగా బేరీజు వేసుకోండి. ఆచితూచి అడుగులు వేయడం వల్ల అనవసరమైన ప్రమాదాల నుంచి బయటపడవచ్చు. మీ ఆలోచనలను, స్పష్టమైన నిర్ణయాలను నిష్కర్షగా వ్యక్తపరిచినప్పుడే కొత్త అవకాశాలు మిమ్మల్ని పలకరిస్తాయి.
మిథున రాశి :
ఆర్థిక లేదా ఉద్యోగ సంబంధమైన అవకాశాలు మొదటి చూపులో బాగానే కనిపించినప్పటికీ, ఆచరణలో కొంత జాప్యం లేదా అనిశ్చితి ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఏదో అవకాశం చేజారిపోతుందనే తొందరపాటుతో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, అది మీ సుదీర్ఘ లక్ష్యాలకు సరిపోతుందో లేదో నిర్ధారించుకోండి. అనుభవజ్ఞుల సలహాతో లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు.
కర్కాటక రాశి :
పనుల్లో కొంత ఆలస్యం ఎదురైనట్లు అనిపించినా, అది మీ మేలుకే అని గ్రహించండి. బలవంతంగా ఫలితాలను సాధించాలని ప్రయత్నించకండి. కాస్త ఓపికపట్టి, వెనక్కి తగ్గి చూడటం వల్ల ఇప్పటివరకు మీ దృష్టికి రాని అనేక విషయాలు స్పష్టమవుతాయి. ఈ తాత్కాలిక విరామం భవిష్యత్తులో మంచి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది.
సింహ రాశి :
పాత జ్ఞాపకాలు, గత పరిచయాలు మీ మనసును చుట్టుముడతాయి. బంధువులు లేదా మిత్రులతో జరిపే ఆత్మీయ కలయికలు, సంభాషణలు మనసులో ఎంతో హాయిని నింపుతాయి. గతంలో ఉన్న మధుర క్షణాలను ఆస్వాదించండి కానీ, వర్తమాన బాధ్యతలను విస్మరించకండి. ఒక పాత మిత్రుడి కలయిక మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.
కన్యా రాశి :
ఉద్యోగం, సృజనాత్మకత లేదా వ్యక్తిగత లక్ష్య సాధనలో నూతనోత్సాహం కనిపిస్తోంది. ఆలోచనలను కార్యరూపంలో పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. అతిగా ఆలోచించి సమయాన్ని వృథా చేయకుండా, వెంటనే ఆచరణలో పెట్టండి. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకు వేస్తే విజయం మీ సొంతమవుతుంది.
తులా రాశి :
మీ స్వయంకృషి, కష్టపడే తత్వం మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఇతరుల గుర్తింపు కోసం ఎదురుచూడకుండా మీ సామర్థ్యాన్ని మీరు నమ్మండి. ఆర్థికంగా, ఉద్యోగపరంగా ఇది ఎంతో అనుకూలమైన కాలం. మీరు సాధించిన విజయాలు మిమ్మల్ని మరింత ముందుకు నడిపిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి :
అనుకున్నది జరగలేదన్న అసంతృప్తితో చేతికి వచ్చిన మంచి అవకాశాలను నిర్లక్ష్యం చేయకండి. కొన్నిసార్లు అనుకోని రూపంలో అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని సానుకూల దృక్పథంతో పరిశీలిస్తే అనుకూల ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
ధనూ రాశి:
మీలోని నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యమైన బాధ్యతలను మీ భుజాన వేసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. మీ ప్రేరణాత్మక ఆలోచనలు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. వృత్తిపరంగా కొత్త తలుపులు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి :
దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు రచించడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. పరిమిత పరిధిలోనే కాకుండా విస్తృత దృక్పథంతో ఆలోచించండి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వార్తలు లేదా అవకాశాలు మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతాయి.
కుంభ రాశి :
మనసులోని భారమంతా దిగిపోయి కొత్త హుషారు వస్తుంది. ప్రేమ, స్నేహం, సృజనాత్మక విషయాల్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఇతరుల నుంచి వచ్చే ఆప్యాయతలను స్వీకరించండి. ఒక ఆత్మీయ సంభాషణ మీ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుంది.
మీన రాశి:
మీ ఆలోచనా శక్తి, అంతర్దృష్టి చాలా బలంగా పనిచేస్తాయి. మీ గుండె చెప్పే మాటను వినండి, అలాగే ఇతరుల భావోద్వేగాల ప్రభావం మీపై పడకుండా చూసుకోండి. సరైన పద్ధతిలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే క్లిష్టమైన సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More