జనవరి 14, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: ఏకాదశి సాయంత్రం 5:51 వరకు తర్వాత ద్వాదశి
నక్షత్రం: అనురాధ రాత్రి 2.56 వరకు తర్వాత జ్యేష్ఠ
యోగం: గండ రాత్రి 7:50 వరకు
కరణం: భాలవ సాయంత్రం 5.51 వరకు కౌలవా ఉదయం 7:06 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 3:22 నుంచి సాయంత్రం 5:10 వరకు
వర్జ్యం: లేదు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:47 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.25 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.48 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.16 నుంచి ఉదయం 9.39 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం