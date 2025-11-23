Edit Profile
    కన్యా రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ప్రణాళికతో విజయం, పొదుపుతో భద్రత

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు కన్యా రాశి జాతకులకు ఇల్లు, ఆఫీసులో చిన్న చిన్న విజయాలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ఆరోగ్యానికి విశ్రాంతి అవసరం. స్పష్టమైన ప్రణాళికలు, చదువుపై శ్రద్ధ మీకు మేలు చేస్తాయి. చిన్న పనులను కూడా చక్కగా నిర్వహించడం ద్వారా లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు.

    Published on: Nov 23, 2025 8:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో కన్య (Virgo) ఆరో రాశి. ఈ వారం ఇంట్లో, ఆఫీసులో మీకు లభించే చిన్న చిన్న విజయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బాగా పెంచుతాయి. క్రమం తప్పకుండా విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    కన్యా రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): ప్రణాళికతో విజయం, పొదుపుతో భద్రత

    కన్యా రాశి వారు ఈ వారం స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగితే లాభం పొందుతారు. చదువు, నేర్చుకునే ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కంటికి కనిపించే పురోగతి సాధించాలంటే, మీరు చిన్న చిన్న పనులను కూడా పద్ధతిగా నిర్వహించాలి.

    ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు, తక్కువ మొత్తంలో పొదుపు చేయడం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు ఏవైనా పత్రాలు సమీక్షిస్తుంటే, చాలా జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేయండి, అప్పుడు తప్పులు దొర్లవు.

    మీ శక్తిని పెంచుకోవడానికి చిన్నపాటి విరామాలు తీసుకోండి. తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయండి. సానుకూల దినచర్య మీలో శాంతాన్ని, మంచి ఏకాగ్రతను తీసుకొస్తుంది.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ఈ వారం కన్యా రాశి వారికి సాధారణమైన సంరక్షణ, శ్రద్ధ మీ సంబంధాలకు కొత్త రూపాన్ని ఇస్తాయి. నిజాయితీగా ఉండండి, మీ భాగస్వామితో స్పష్టంగా మాట్లాడండి. ఇది మీ ఇద్దరికీ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.

    ఇంట్లో ఒకరితో ఒకరు సరదాగా గడిపే ఏదైనా కార్యాచరణను పంచుకోండి, సంతోషంగా ఉండండి. అవివాహితులకు గౌరవప్రదమైన, మర్యాద తెలిసిన వ్యక్తులు పరిచయం కావచ్చు.

    ఈ సమయంలో మీ ముందు ఒత్తిడి ఎదురైతే, తప్పకుండా ఓపికగా ఉండండి. ముఖ్యంగా టెన్షన్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు చెడు పదాలను ఉపయోగించకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope):

    ఈ వారం కన్యా రాశి వారు ప్రణాళికపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టాలి. సాధారణ ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి ప్రయత్నించండి. మీరు రోజూ చక్కగా ప్రయత్నిస్తే, తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.

    మీకు ఏదైనా పెద్ద పని ఉంటే, దాన్ని చిన్న చిన్న దశలుగా విభజించండి. ఒక్కొక్క దశను పూర్తి చేసుకుంటూ ముందుకు సాగండి. ఇప్పటివరకు మీరు సాధించిన ప్రగతిని మీ టీమ్‌తో చిన్నపాటి అప్‌డేట్‌ రూపంలో పంచుకోండి. ఇది టీమ్ నైతిక స్థైర్యాన్ని పెంచుతుంది, పనిపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుంది.

    పత్రాల సమీక్ష (Review) పై కూడా శ్రద్ధ వహించండి. జాగ్రత్తగా చేసే సమీక్ష ఏదైనా ముఖ్యమైన వివరాలను గుర్తించగలదు, మేనేజ్‌మెంట్ నుండి మీకు ప్రశంసలు లభించవచ్చు. కొత్త పనుల కోసం మరీ అతిగా ప్రయత్నించకుండా ఉండండి. ముందుగా చేతిలో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయండి.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    ఈ వారం కన్యా రాశి వారు ముఖ్యంగా డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. స్థిరంగా, జాగ్రత్తగా ఉండడం ముఖ్యం. మీరు చేసే తప్పులను నివారించండి. మీ బ్యాంకు నుండి వచ్చే నోట్‌లను, బిల్లులను బాగా తనిఖీ చేయండి.

    ఏదైనా పెద్ద కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లయితే, మరింత అప్రమత్తంగా ఉండండి. ముఖ్యంగా మీకు సరైన సమాచారం లేదా బడ్జెట్ లేకపోతే, ప్రస్తుతానికి దాన్ని వాయిదా వేయడం మంచిది. ఈ సమయంలో పొదుపు మీకు లాభం చేకూరుస్తుంది. ముఖ్యంగా మీ జీతం నుండి ఒక చిన్న మొత్తాన్ని ఆదా చేయడం ద్వారా మీకు లాభం ఉంటుంది.

    మీరు ఏదైనా బిల్లు చెల్లించాల్సి వస్తే, ఒక సరళమైన చెల్లింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్ణయించుకోండి. పొదుపును పెంచడానికి, చిన్నపాటి నెలవారీ ఖర్చులో కోత విధించడం గురించి ఆలోచించండి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    మీ శరీరం శాంతమైన దినచర్యకు, సాధారణ సంరక్షణకు బాగా ప్రతిస్పందిస్తుంది. ఈ సమయంలో శక్తిని పొందడానికి, రాత్రి నిద్ర సమయాన్ని నిర్ణయించుకోండి. ముఖ్యంగా ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, మేల్కొనడానికి ప్రయత్నించండి.

    ప్రతి రోజు కొద్దిసేపు నడవడం లేదా తేలికపాటి స్ట్రెచింగ్ చేయడం వల్ల మీ కండరాల బిగుసుకుపోవడం తగ్గుతుంది, మూడ్ కూడా బాగుంటుంది. రాత్రిపూట భారీ భోజనం చేయడం మానుకోండి. ఇంట్లో చేసిన, తేలికపాటి ఆహారం తినడానికి ప్రయత్నించండి. రోజంతా పుష్కలంగా నీరు త్రాగండి.

    నిద్రపోయే ముందు మొబైల్ స్క్రీన్‌ను తక్కువగా చూడండి. మీకు ఒత్తిడి అనిపిస్తే, మూడు సార్లు లోతుగా శ్వాస తీసుకోండి, కాసేపు ఆగి ప్రశాంతంగా ఉండండి.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

