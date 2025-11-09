Edit Profile
    కుంభరాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు ఎలా ఉండబోతోంది? సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే సమయం

    కుంభ రాశి వారికి నవంబర్ 9-15 వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో సవాళ్లను తెలివిగా పరిష్కరించాలి. కెరీర్‌లో అప్పగించిన పనులపై దృష్టి పెడితే విజయం మీ సొంతం. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యంగా శుభం. జీతం పెరుగుదల ఉంటుంది. కొత్త ఆస్తి కొనుగోలుకు అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Nov 09, 2025 2:53 PM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    కుంభరాశి వారికి ఈ వారం (నవంబర్ 9-15) ప్రేమ జీవితంలో కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదురుకావచ్చు. వాటిని తెలివిగా ఎదుర్కోవాల్సిన సమయం ఇది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. కేటాయించిన పనులపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. ఆర్థికపరంగా, ఆరోగ్యపరంగా మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వారం ప్రేమ, కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యం విషయంలో కుంభరాశి జాతకులకు ఎలాంటి అద్భుతాలు చూపించబోతోందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    కుంభరాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు ఎలా ఉండబోతోంది?
    కుంభరాశి ప్రేమ జీవితం

    బంధంలో చిన్నపాటి గొడవలు, ఉల్లాసాలు ఉండవచ్చు. కొన్ని బంధాలలో స్నేహితులు లేదా బంధువుల జోక్యం కారణంగా అడ్డంకులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీన్ని మీరు దౌత్యపరంగా, సున్నితంగా పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. మీ బంధానికి తగినంత సమయం కేటాయించేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి.

    మీ భాగస్వామి వ్యక్తిగత జీవితంలో జోక్యం చేసుకోకపోవడం చాలా మంచిది. ప్రేమ విషయంలో ఈ వారం ప్రారంభం అంత సానుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు, అందుకే ప్రేమ ప్రతిపాదనలు (Proposals) చేసేందుకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. వివాహిత మహిళలు తమ మాజీ ప్రేమికులతో మాట్లాడకుండా ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ వారంలో కుటుంబ జీవితంలో గందరగోళం చెలరేగే అవకాశం ఉంది.

    కెరీర్, ఉద్యోగ రాశిఫలం

    వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆఫీసులో అనవసరమైన వివాదాలు, తగాదాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం. వారం మొదటి భాగంలో మీ పనితీరు (Productivity) అంతగా ఉండకపోవచ్చు. అందుకే మీకు అప్పగించిన పనులపై పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆఫీసులో జరిగే అనవసర రాజకీయాలు మీకు సంబంధించినవి కావు, వాటిని పట్టించుకోకండి.

    రచయితలు, డిజైనర్లు, యానిమేషన్ నిపుణుల వంటి సృజనాత్మక రంగాల వారికి ఈ వారం అధిక ఆదాయం లభించే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించడానికి మరింత ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలి. విదేశాల నుంచి ఉద్యోగావకాశాలు కూడా వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    వ్యాపారులకు కొత్త ఆలోచనలు: వ్యాపారస్తులు ఈ వారం ఏదైనా కొత్త ఆలోచన లేదా ఉత్పత్తిని మార్కెట్‌లో ప్రారంభించడానికి ప్రణాళికలు వేసుకోవచ్చు.

    ఆర్థిక జీవితం

    ఈ వారంలో మీకు పెద్ద ఆర్థిక సమస్యలు ఏవీ ఎదురుకావు. మీరు కొత్త ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడంలో విజయం సాధించవచ్చు. స్నేహితుడితో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యను కూడా మీరు పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. జీతం పెరుగుదల ఆశించవచ్చు, ఇది మీ బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    అయితే, కుటుంబంలో ఆస్తికి సంబంధించిన చిన్నపాటి వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వాటిని పరిష్కరించడానికి మీరే చొరవ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారం చేసేవారు ఏదైనా కొత్త రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్త వహించాలి.

    ఆరోగ్యం

    ఈ వారం కుంభ రాశి జాతకులు ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ఎటువంటి పెద్ద వైద్య సమస్యలు మీ సాధారణ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయవు. అయినప్పటికీ, కొంతమంది వృద్ధ జాతకులకు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురై, వైద్య సహాయం అవసరం కావచ్చు.

    ముఖ్యంగా మహిళలు స్త్రీ సంబంధిత సమస్యల కోసం వైద్య పరీక్షలు, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లలకు దృష్టి సంబంధిత సమస్యలు (కంటి సమస్యలు) వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ వారం కొందరికి చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా రావచ్చు.

    - డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే,

    వైదిక జ్యోతిష్య & వాస్తు నిపుణులు

