    శివ అష్టోత్తర శత నామావళి, లింగాష్టకం, బిల్వాష్టకం!

    చాలామంది శివుడిని ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. శివుడిని ఆరాధించడం వలన మన కష్టాలన్నీ తొలగిస్తారని నమ్మకం. సోమవారం, ప్రదోష వ్రతం, మాస శివరాత్రి, మహాశివరాత్రి సమయాల్లో ప్రత్యేకంగా శివుని పూజిస్తారు.  ఎప్పుడు శివ పూజ చేసినా చదువుకోవాల్సిన శివ అష్టోత్తర శతనామావళి, లింగాష్టకం, బిల్వాష్టకం ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    Published on: Feb 11, 2026 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    శివ అష్టోత్తర శత నామావళి

    ఓం శివాయ నమః

    శివ అష్టోత్తర శత నామావళి, లింగాష్టకం, బిల్వాష్టకం (pinterest)
    ఓం మహేశ్వరాయ నమః

    ఓం శంభవే నమః

    ఓం పినాకినే నమః

    ఓం శశిశేఖరాయ నమః

    ఓం వామదేవాయ నమః

    ఓం విరూపాక్షాయ నమః

    ఓం కపర్దినే నమః

    ఓం నీలలోహితాయ నమః

    ఓం శంకరాయ నమః

    ఓం శూలపాణయే నమః

    ఓం ఖట్వాంగినే నమః

    ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః

    ఓం శిపివిష్టాయ నమః

    ఓం అంబికానాథాయ నమః

    ఓం శ్రీకంఠాయ నమః

    ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

    ఓం భవాయ నమః

    ఓం శర్వాయ నమః

    ఓం త్రిలోకేశాయ నమః

    ఓం శితికంఠాయ నమః

    ఓం శివాప్రియాయ నమః

    ఓం ఉగ్రాయ నమః

    ఓం కపాలినే నమః

    ఓం కౌమారయే నమః

    ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః

    ఓం గంగాధరాయ నమః

    ఓం లలాటాక్షాయ నమః

    ఓం కాలకాలాయ నమః

    ఓం కృపానిధయే నమః

    ఓం భీమాయ నమః

    ఓం పరశుహస్తాయ నమః

    ఓం మృగపాణయే నమః

    ఓం జటాధరాయ నమః

    ఓం కైలాసవాసినే నమః

    ఓం కవచినే నమః

    ఓం కఠోరాయ నమః

    ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః

    ఓం వృషాంకాయ నమః

    ఓం వృషభారూఢాయ నమః

    ఓం భస్మోద్ధూలిత విగ్రహాయ నమః

    ఓం సామప్రియాయ నమః

    ఓం స్వరమయాయ నమః

    ఓం త్రయీమూర్తయే నమః

    ఓం అనీశ్వరాయ నమః

    ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః

    ఓం పరమాత్మనే నమః

    ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః

    ఓం హవిషే నమః

    ఓం యజ్ఞమయాయ నమః

    ఓం సోమాయ నమః

    ఓం పంచవక్త్రాయ నమః

    ఓం సదాశివాయ నమః

    ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః

    ఓం వీరభద్రాయ నమః

    ఓం గణనాథాయ నమః

    ఓం ప్రజాపతయే నమః

    ఓం హిరణ్యరేతసే నమః

    ఓం దుర్ధర్షాయ నమః

    ఓం గిరీశాయ నమః

    ఓం గిరిశాయ నమః

    ఓం అనఘాయ నమః

    ఓం భుజంగభూషణాయ నమః

    ఓం భర్గాయ నమః

    ఓం గిరిధన్వనే నమః

    ఓం గిరిప్రియాయ నమః

    ఓం కృత్తివాససే నమః

    ఓం పురారాతయే నమః

    ఓం భగవతే నమః

    ఓం ప్రమథాధిపాయ నమః

    ఓం మృత్యుంజయాయ నమః

    ఓం సూక్ష్మతనవే నమః

    ఓం జగద్వ్యాపినే నమః

    ఓం జగద్గురవే నమః

    ఓం వ్యోమకేశాయ నమః

    ఓం మహాసేన జనకాయ నమః

    ఓం చారువిక్రమాయ నమః

    ఓం రుద్రాయ నమః

    ఓం భూతపతయే నమః

    ఓం స్థాణవే నమః

    ఓం అహిర్బుధ్న్యాయ నమః

    ఓం దిగంబరాయ నమః

    ఓం అష్టమూర్తయే నమః

    ఓం అనేకాత్మనే నమః

    ఓం సాత్త్వికాయ నమః

    ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః

    ఓం శాశ్వతాయ నమః

    ఓం ఖండపరశవే నమః

    ఓం అజాయ నమః

    ఓం పాశవిమోచకాయ నమః

    ఓం మృడాయ నమః

    ఓం పశుపతయే నమః

    ఓం దేవాయ నమః

    ఓం మహాదేవాయ నమః

    ఓం అవ్యయాయ నమః

    ఓం హరయే నమః

    ఓం పూషదంతభిదే నమః

    ఓం అవ్యగ్రాయ నమః

    ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః

    ఓం హరాయ నమః

    ఓం భగనేత్రభిదే నమః

    ఓం అవ్యక్తాయ నమః

    ఓం సహస్రాక్షాయ నమః

    ఓం సహస్రపదే నమః

    ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః

    ఓం అనంతాయ నమః

    ఓం తారకాయ నమః

    ఓం పరమేశ్వరాయ నమః

    ఇతి శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః సమాప్తం

    లింగాష్టకం

    బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం

    నిర్మలభాసిత శోభిత లింగం

    జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం

    కామదహన కరుణాకర లింగం

    రావణ దర్ప వినాశన లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం

    బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం

    సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    కనక మహామణి భూషిత లింగం

    ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం

    దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    కుంకుమ చందన లేపిత లింగం

    పంకజ హార సుశోభిత లింగం

    సంచిత పాప వినాశన లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    దేవగణార్చిత సేవిత లింగం

    భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం

    దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం

    సర్వసముద్భవ కారణ లింగం

    అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    సురగురు సురవర పూజిత లింగం

    సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం

    పరాత్పరం పరమాత్మక లింగం

    తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ..

    లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ

    శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ..

    బిల్వాష్టకం

    త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్

    త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః

    తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః

    కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనమ్

    ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః

    నక్తం భోక్ష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా

    తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనమ్

    కృతం నామసహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    ఉమయా సహ దేవేశ నంది వాహనమేవ చ

    భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః

    యజ్ఞకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ

    కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనమ్

    అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    సహస్రవేద పాఠేషు బ్రహ్మస్థాపనముచ్యతే

    అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తథా

    అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణమ్

    బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ

    శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్..

    News/Rasi Phalalu/శివ అష్టోత్తర శత నామావళి, లింగాష్టకం, బిల్వాష్టకం!
