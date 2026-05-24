    Palmistry : మీ అరచేతిలో ఇలాంటి గుర్తు ఉందా...? అయితే మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు!

    హస్తసాముద్రికం ప్రకారం అరచేతిపై ఇంగ్లీష్ అక్షరం 'M' గుర్తు ఉండటం అత్యంత అరుదైన, అదృష్ట సంకేతంగా భావిస్తారు. ఈ గుర్తు ఉన్నవారి వ్యక్తిత్వం, కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి మరియు ప్రేమ జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: May 24, 2026 2:48 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    M Shape in Palmistry : హస్తసాముద్రిక శాస్త్రంలో చేతిపై ఉండే రేఖలు, వివిధ రకాల గుర్తులకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. మనుషుల అరచేతిని బట్టి వారి వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తుంటారు. ఈ గుర్తులన్నింటిలోనూ ఆంగ్ల అక్షరం 'M' (M Mark On Palm) చిహ్నం అత్యంత ప్రత్యేకమైనదిగా, ఆకర్షణీయమైనదిగా నిపుణులు భావిస్తారు. ఎవరి అరచేతిలోనైనా ఈ 'M' గుర్తు ఉంటే, వారు పుట్టుకతోనే అపారమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చుకున్నారని హస్తసాముద్రిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ గుర్తు కేవలం అదృష్టానికి మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన తెలివితేటలకు, తిరుగులేని నాయకత్వ లక్షణాలకు మరియు చిన్న వయస్సులోనే సాధించే విజయాలకు సంకేతంగా నిలుస్తుంది.

    మీ అరచేతిలో 'M' గుర్తు ఉందా? అయితే మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు!

    'M' గుర్తు ఎలా ఏర్పడుతుంది?

    హస్తసాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం…. అరచేతిలో 'M' అనే అక్షరం అంత సులభంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఏర్పడదు. చేతిలోని కీలకమైన మూడు రేఖల కలయిక వల్ల ఇది సాధ్యమవుతుంది.

    • జీవన రేఖ (Life Line) లేదా డెస్టినీ రేఖ
    • మెదడు రేఖ (Head Line)
    • హృదయ రేఖ (Heart Line)

    ఈ మూడు ప్రధాన రేఖలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ప్రవహించినప్పుడు అరచేతి మధ్యలో స్పష్టమైన 'M' ఆకారం కనిపిస్తుంది. ఈ గుర్తు ఉన్న వ్యక్తులు సహజంగానే చాలా తెలివైనవారిగా, దూరదృష్టి గలవారిగా మరియు కష్టపడే తత్వం ఉన్నవారిగా గుర్తింపు పొందుతారు. జీవితంలో ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితి ఎదురైనా, అన్ని రంగాలలో సమతుల్యతను (బ్యాలెన్స్) కాపాడుకునే అద్భుతమైన సామర్థ్యం వీరి సొంతం. తమ జీవిత గమ్యం (గోల్) పట్ల వీరికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉంటుంది, దానికి అనుగుణంగానే పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు.

    అరచేతిలో 'M' గుర్తు ఉన్నవారు పుట్టుకతోనే నాయకులు. ఇతరులలో స్ఫూర్తిని నింపడానికి, ఒక బృందాన్ని లేదా వ్యవస్థను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపించడానికి వీరి వద్ద అద్భుతమైన నైపుణ్యాలు ఉంటాయి. "ఈ గుర్తు ఉన్న వ్యక్తులు తమ కఠోర శ్రమ, సరైన సమయంలో తీసుకునే ఖచ్చితమైన నిర్ణయాల వల్ల చాలా చిన్న వయస్సులోనే ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు" అని హస్తసాముద్రిక నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    వీరు ముఖ్యంగా రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ పరిపాలన (అడ్మినిస్ట్రేషన్), పెద్ద వ్యాపారాలు లేదా కళా రంగాలలో విపరీతమైన పేరుప్రఖ్యాతులు, గౌరవ మర్యాదలు సంపాదిస్తారు. వీరికున్న ముందస్తు ఆలోచనా విధానం వ్యాపారాల్లో లేదా కెరీర్‌లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది.

    ఆర్థిక స్థితి - స్థిరత్వం….

    ఈ అరుదైన గుర్తు ఆర్థికంగా అత్యంత బలమైన మరియు స్థిరమైన జీవితాన్ని సూచిస్తుంది. 'M' గుర్తు ఉన్నవారు డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. అనవసరమైన ఖర్చులకు దూరంగా ఉంటూ, భవిష్యత్తు భద్రత కోసం పొదుపు చేయడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి విషయాల్లో ముందుంటారు.

    ఒకవేళ ఈ 'M' మార్క్ గనుక అదృష్ట రేఖతో (ఫేట్ లైన్) బలంగా ముడిపడి ఉంటే, ఆ వ్యక్తికి జీవితంలో అకస్మాత్తుగా ధనలాభాలు కలుగుతాయి. ఊహించని విధంగా వ్యాపారాల్లో లాభాలు రావడం లేదా లాటరీల ద్వారా ఆర్థిక స్థితి మారిపోవడం జరుగుతుంది. వీరి ఆర్థిక జీవితం చాలా వరకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్థిరంగా సాగిపోతుంది.

    ప్రేమ - వైవాహిక జీవితం…

    అరచేతిపై ఉండే 'M' గుర్తు కేవలం కెరీర్, డబ్బు మాత్రమే కాదు, వ్యక్తిగత ప్రేమ మరియు వైవాహిక జీవితంపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఇటువంటి వ్యక్తులు భావోద్వేగాల పరంగా చాలా స్థిరంగా ఉంటారు. ఎమోషన్స్ ను ఎలా నియంత్రించుకోవాలో వీరికి బాగా తెలుసు. చాలా సందర్భాలలో వీరిది ప్రేమ వివాహమే (Love Marriage) అవుతుంది. తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎంతో పారదర్శకంగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. బంధాల విషయంలో అత్యంత నిజాయితీగా, అంకితభావంతో ఉంటారు కాబట్టి వీరి వైవాహిక జీవితం ఎంతో మధురంగా, విజయవంతంగా సాగుతుంది.

    జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టాలకు లేదా సవాళ్లకు 'M' మార్క్ ఉన్నవారు ఎప్పుడూ భయపడరు. ప్రతి సమస్యను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని, దాన్నొక అవకాశంగా మలుచుకునే చాకచక్యం వీరిలో ఉంటుంది. వీరి ఊహాశక్తి చాలా బలంగా ఉండటం వల్ల వీరు మంచి రచయితలు, చిత్రకారులు, కవులు లేదా క్రియేటివ్ రంగాలలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు. జీవితంలో వచ్చే మార్పులను చూసి వీరు ఆందోళన చెందకుండా, ఆ మార్పుల నుంచి కొత్త శక్తిని పొందుతారు. అందుకే జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, మళ్లీ కొత్తగా ప్రారంభించి అనుకున్నది సాధిస్తారు.

    మొత్తంగా చెప్పాలంటే, హస్తసాముద్రిక శాస్త్రంలో అరచేతిపై 'M' గుర్తు ఉండటం అనేది ఒక దైవిక వరం లాంటిది. ఇది మనిషిని కష్టపడి పనిచేసేలా ప్రేరేపిస్తూ… సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని, జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. మీ చేతిలోనూ ఈ గుర్తు ఉంటే, మీరు ఖచ్చితంగా అదృష్టవంతులని నమ్మవచ్చు.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం హస్తసాముద్రిక శాస్త్ర నమ్మకాలు, అందులోని ప్రాథమిక అంశాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని పూర్తిగా ఖచ్చితమైనదని మేము ధృవీకరించడం లేదు. పూర్తి వ్యక్తిగత వివరాల కోసం ఈ రంగంలోని ప్రముఖ హస్తసాముద్రిక నిపుణులను సంప్రదించటం ఉత్తమం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/Palmistry : మీ అరచేతిలో ఇలాంటి గుర్తు ఉందా...? అయితే మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదు!
