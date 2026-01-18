Edit Profile
    మకర రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): అదృష్టం మీ వెంటే.. ఆరోగ్యంపై దృష్టి అవసరం

    మకర రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) అభివృద్ధి పథంలో సాగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసిరావడంతో పాటు ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రేమ బంధం వివాహానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదు. పూర్తి జాతకం మీ కోసం..

    Published on: Jan 18, 2026 8:46 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో పదవ రాశి అయిన మకర రాశి వారికి ఈ వారం బాధ్యతలతో కూడిన పురోగతి కనిపిస్తోంది. అటు వృత్తి జీవితం, ఇటు వ్యక్తిగత జీవితం రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయడంలో మీ పరిణతి కీలకం కానుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషణ ప్రకారం మీ వార ఫలాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    మకర రాశి ప్రేమ జీవితం: పెళ్లి గడియలు దగ్గరపడ్డాయి

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా, మధురంగా సాగుతుంది. గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలను పక్కన పెట్టి భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ముఖ్యంగా మీ మధ్య కమ్యూనికేషన్ పెరగడం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది. ప్రేమలో ఉన్నవారు తమ బంధాన్ని పెద్దలకు తెలియజేసి, వారి అంగీకారంతో నిశ్చితార్థం చేసుకునేందుకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. మీ భాగస్వామికి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన విషయాల్లో వెన్నుదన్నుగా నిలవండి. వారం ద్వితీయార్థంలో ఒంటరిగా ఉన్న వారికి కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి, జీవితంలో సరికొత్త మలుపు తిరిగే అవకాశం ఉంది.

    మకర రాశి కెరీర్: కొత్త అవకాశాల వేట

    వృత్తిపరంగా మీకు అనేక కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలను వారం ఆరంభంలోనే పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. హెల్త్‌కేర్, ఐటీ, బ్యాంకింగ్, ఆర్కిటెక్చర్ మరియు మెకానికల్ రంగాల్లో ఉన్నవారు కొత్త ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ నిర్ణయాధికారానికి ఈ వారం పరీక్ష ఎదురవుతుంది, కాబట్టి నిబ్బరంగా వ్యవహరించండి. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఐడియాలు లేదా ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు.

    మకర రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: సంపద వృద్ధి

    ఆర్థికంగా ఈ వారం మకర రాశి జాతకులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. గతంలో స్నేహితులతో ఉన్న డబ్బు గొడవలు పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల ఈ వారం నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన కోర్టు వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. వ్యాపారస్తులకు పన్ను సంబంధిత సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మీరు మానసిక సిద్ధతతో ఉంటారు.

    మకర రాశి ఆరోగ్యం: అప్రమత్తత అవసరం

    మిగిలిన విషయాలు బాగున్నప్పటికీ, ఆరోగ్యంపై మాత్రం ఈ వారం శ్రద్ధ పెట్టాలి. జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం అవసరం. మహిళలకు స్త్రీ సంబంధిత ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, అవసరమైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. చిన్నపిల్లలకు వైరల్ జ్వరాల నుంచి ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, పంటి సమస్యలు లేదా చిన్న చిన్న గాయాల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. పని ఒత్తిడి వల్ల నిద్రలేమి వేధించవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితానికి, వృత్తికి మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.

    © 2026 HindustanTimes