    మకర రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): శని రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?

    మకర రాశి వారికి నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు సమయం ఎలా ఉంది? సంబంధాలను సున్నితంగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఏంటి? గత పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన లాభాలు రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 09, 2025 1:45 PM IST
    By HT Telugu Desk
    మకర రాశి, రాశిచక్రంలో పదవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తే ఆ జాతకుల రాశి మకర రాశి అవుతుంది. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) మకర రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డా. జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    మకర రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): శని రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?

    ఈ వారం మీరు బంధాలను సున్నితంగా నిర్వహించాలి. మీరు వృత్తిపరమైన అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ వారం ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం కూడా ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారవచ్చు.

    ప్రేమ జీవితం

    మీ బంధంలో ఈ వారం రొమాంటిక్ క్షణాలు వస్తాయి. మీరు ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. అహం సంబంధిత చిన్న చిన్న సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అయితే, ఓపెన్‌గా మాట్లాడటం ద్వారా అవి పరిష్కారమవుతాయి.

    అదృష్టవంతులైన పురుషులకు, వారం రెండో భాగంలో వారి పాత ప్రియురాలితో మళ్లీ కలయిక ఉండవచ్చు. ఇది వారి జీవితంలో సంతోషాన్ని తీసుకురావచ్చు. వివాహితులైన మహిళలు తమ జీవితంలో ఏదైనా బంధువు లేదా స్నేహితుడి జోక్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీనివల్ల రాబోయే రోజుల్లో గొడవలు జరగవచ్చు. ఆఫీస్ ప్రేమాయణాలు మీ వైవాహిక జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా చూసుకోవాలి.

    వృత్తి, కెరీర్

    ఉత్పాదకతకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, మీరు మీ కెరీర్‌లో విజయం సాధిస్తారు. ఐటీ, యానిమేషన్, కాపీరైటింగ్ రంగాలలో పనిచేసేవారు లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు. అయినప్పటికీ, వారు తమ వృత్తి జీవితంలో విజయం సాధిస్తారు.

    పదోన్నతి లేదా వేతన పెంపునకు యోగం ఉంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం. వ్యాపారం చేసేవారు భాగస్వాములతో మంచి బంధాన్ని కొనసాగించాలి. ప్రతి సమస్యను సరైన మార్గంలో పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించాలి. విద్యార్థులు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు పొందడానికి అదనపు ప్రయత్నం చేయాల్సి ఉంటుంది.

    ఆర్థిక స్థితి

    ఈ వారం మకర రాశి జాతకులకు డబ్బుకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. మీరు పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన లాభం పొందడంలో విఫలం కావచ్చు. అపరిచితులతో ఆన్‌లైన్‌లో లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    కొంతమంది మహిళలకు ఆస్తిలో కొంత భాగం వారసత్వంగా లభిస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలలో మీకు స్నేహితుడు లేదా తోబుట్టువు సహాయం కూడా అవసరం కావచ్చు. షేర్ మార్కెట్‌లో పెద్ద పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారం చేసేవారు వ్యాపార విస్తరణ కోసం ప్రమోటర్ల ద్వారా నిధులను సేకరించవచ్చు.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్య సమస్యల చరిత్ర ఉన్నవారు ఈ వారం డాక్టర్‌ను సంప్రదించాల్సిన పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు. ఈ వారం మీకు మైగ్రేన్ లేదా వైరల్ జ్వరం కూడా రావచ్చు. మీకు ఇష్టమైన పానీయాలకు బదులుగా ఏదైనా ఆరోగ్యకరమైన జ్యూస్ తాగడానికి ప్రయత్నించండి.

    జీవనశైలితో సమస్యలు పెట్టుకోవద్దు. ఆఫీస్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా చూసుకోండి. వారం మొదటి భాగంలో, మీరు నీటి అడుగున క్రీడలు వంటి సాహసోపేతమైన కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలి.

