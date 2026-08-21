అంగారకుడి నక్షత్ర మార్పు - సెప్టెంబర్ 2 నుంచి ఈ 5 రాశులవారి జాతకం మారనుంది!
సెప్టెంబర్ 2 నుంచి అంగారకుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. గురుడి నక్షత్రంలో అంగారకుడి సంచారం వల్ల మేషం, కర్కాటకంతో సహా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు, నక్షత్ర పరివర్తనకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నవగ్రహాలలో ధైర్యానికి, పరాక్రమానికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి, భూమికి మరియు యుద్ధానికి కారకుడిగా భావించే అంగారకుడు (కుజుడు) త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. నిర్ణీత సమయంలో రాశి చక్రాన్ని మార్చడమే కాకుండా నక్షత్ర సంచారం కూడా చేసే కుజుడు, సెప్టెంబర్ 2, 2026న పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 24 వరకు అంగారకుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు.
పునర్వసు నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురువు బృహస్పతి. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం గురుడికి చెందిన నక్షత్రంలో అంగారక గ్రహం సంచరించడం అనేది కొత్త ప్రారంభాలకు, ఆస్తిపాస్తుల వృద్ధికి, ఆర్థిక ప్రగతికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బృహస్పతి నక్షత్రంలోకి అంగారకుడు అడుగుపెట్టే సమయంలో ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో అత్యంత సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఈ కాలంలో సదరు రాశుల వారు కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు సాధించి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆ ఐదు అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మేష రాశి
కుజ నక్షత్ర పరివర్తన వల్ల మేష రాశి వారికి ఊహించని విధంగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆత్మీయుల మద్దతు లభించి ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో ఉన్నవారు పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అంగారకుడి సానుకూల ప్రభావంతో జీవితంలో మంచి మార్పులు వస్తాయి. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న కుటుంబ సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. పిత్రార్జిత ఆస్తి కలసివచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సొంత ఇల్లు, భూమి లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం బలంగా ఉంది. సమాజంలో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి మీ కెరీర్కు మైలేజ్ ఇస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు అదృష్టాన్ని, సంతోషాన్ని మోసుకొస్తుంది. పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి విజయాలు వరిస్తాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారులు ఆకర్షితులై ప్రశంసలు కురిపిస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతులు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు తమ జీవితంలో కొన్ని సానుకూల పరిణామాలను చూస్తారు. జీవిత భాగస్వామి నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయం. సమాజంలో ఆదరణ పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రుల సహకారం లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందడంతో మానసిక ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా, పెట్టుబడులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఇది సువర్ణ సమయంగా చెప్పవచ్చు. భౌతిక సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు ముంగిట్లోకి వస్తాయి. ఒక ముఖ్యమైన లేదా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కలవడం మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతుంది. పని ప్రదేశంలో ఒత్తిడి, ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఉపాధి రంగంలో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More