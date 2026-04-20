వార ఫలాలు : ఏప్రిల్ 19-25 వరకు ఈ వారం మీన రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది?
Meena Rasi Weekly Horoscope : మీన రాశివారికి ఈ వారం భిన్న రకాలుగా ఉంటుంది. కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. లేదంటే ఇబ్బందుల్లో పడతారు. మీన రాశి వారికి ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఏప్రిల్ 25 వరకు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..
మీన రాశివారికి వారం ప్రారంభంలో మీరు సరిగ్గా వివరించలేని భావన మనసులో ఉండొచ్చు. మీరు తొందరపడి విస్మరిస్తున్న కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. మీకు కొంతకాలం విశ్రాంతి, అవగాహన లేదా వైద్యం అవసరమైతే, ఈ సమయం దానికి సరైనది. క్రమంగా ఈ విషయం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ప్రారంభంలో గందరగోళంగా అనిపించిన దానికి వెంటనే సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దేనికైనా కొంత సమయం ఇవ్వండి, దూరంగా ఉండండి. వారం చివరి నాటికి, అదే విషయం సులభంగా అనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది.
ప్రేమ జీవితం
మీరు సంబంధంలో ఉంటే.. ఎక్కువ అనుభూతి చెందవచ్చు, కానీ అవతలి వ్యక్తి నుంచి అంతగా ఉండకపోవచ్చు. ఇది దూరానికి దారితీస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, వేచి ఉండటం కంటే స్పష్టంగా, సూటిగా మాట్లాడటం మంచిది. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే.. ఈ వారం ఆకర్షణ క్రమంగా పెరుగుతుంది. మీకు సౌకర్యవంతంగా అనిపించే వ్యక్తి మంచిగా కనిపించవచ్చు. మంచి సంబంధం కొనసాగుతుంది. వారం ద్వితీయార్థంలో కమ్యూనికేషన్ మెరుగవుతుంది. అనుబంధం పెరుగుతుంది.
మీన కెరీర్
పనిలో మీరు మొదట ఈ వారం మీ ప్రాధాన్యతలను క్లియర్ చేయాలి. మీరు పని చేస్తున్నా.. ఒకేసారి చాలా విషయాలు జరిగితే ఫలితాలు చెల్లాచెదురుగా కనిపిస్తాయి. విషయాలను క్రమబద్ధీకరించడానికి ప్రారంభ సమయం సరైనది. ఏది అవసరమో మీరు నిర్ణయించుకున్న వెంటనే, పని ఆటోమేటిక్గా మెరుగుపడటం ప్రారంభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో చిన్న మార్పు కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మీరు వ్యాపారంలో ఉంటే, అన్ని సమయాల్లో అందుబాటులో ఉండటానికి బదులుగా పరిమితులను సెట్ చేయండి.
ఆర్థిక జీవితం
ప్రతి ఖర్చు తప్పు కాదు, కానీ ఆ సమయంలో మీరు పెట్టే ఖర్చు సరైనదానికేనా అని చూసుకోవాలి. ఖర్చు అవసరం కోసమా లేదా కేవలం మనస్సు కోసమా అని మీరు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆగి డబ్బు ఎక్కడికి వెళుతుందో చూడండి. అవసరమైనవి ఉంచండి, మిగిలినవి స్కిక్ చేయండి. ఇల్లు లేదా కుటుంబానికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఉంటే సరైన మార్గంలో నిర్వహించండి. ఒక చిన్న కానీ తెలివైన నిర్ణయం మరింత సంతృప్తిని ఇస్తుంది.
ఆరోగ్యం
ఈ వారం సున్నితత్వం కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. నిద్ర తేలికగా ఉండవచ్చు, శక్తి తక్కువగా కనిపించవచ్చు. అధిక చప్పుడు, హడావుడి కారణంగా అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు. శరీరానికి కొంచెం ప్రశాంతత, సంరక్షణ అవసరమైనప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. పరిష్కారం చాలా సులభం. సమయానికి తినండి, మిమ్మల్ని అలసటకు గురిచేసే విషయాలను తగ్గించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More