    మీనరాశి వారఫలం: నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంది?

    మీనరాశి (Pisces Weekly Horoscope) - నవంబర్ 9 నుండి నవంబర్ 15, 2025: మీనరాశి జాతకులకు నవంబర్ 9-15 వారం రిలేషన్‌షిప్‌లో గత విషయాలపై చర్చలు మానుకోవడం మంచిది. వృత్తిలో క్రమశిక్షణ విజయానికి తోడ్పడుతుంది. టెక్నికల్ స్కిల్స్ పెంచుకోండి. ఆర్థికంగా ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. కొత్త వస్తువులు, వాహనాలు కొంటారు. 

    Published on: Nov 09, 2025 3:07 PM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    మీనరాశి జాతకులకు ఈ వారం (నవంబర్ 9-15) రిలేషన్‌షిప్‌లో గత విషయాలను తవ్వి తీయకుండా ఉంటే ఈ వారాన్ని ఆనందంగా గడపవచ్చు. అప్పగించిన ప్రతి పనిని పూర్తి చేయడానికి అంకితభావంతో పనిచేయండి. ఆర్థికపరంగా, తెలివైన పెట్టుబడులకు ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం కొన్ని చిన్న సమస్యలతో పోరాడాల్సి రావచ్చు.

    
    

    నవంబర్ మాసంలో ఈ వారం ప్రేమ, కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యం విషయంలో మీనరాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రాబోతున్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

    మీనరాశి ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమ జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉండండి. పాత సంఘటనలు లేదా అంశాల గురించి మీ భాగస్వామితో ఎటువంటి వాదనలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీ ప్రియమైన వారిని సంతోషంగా ఉంచడానికి మీరు శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. తల్లిదండ్రుల మద్దతుతో మీ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని మీరు ఆలోచించవచ్చు.

    అహం కారణంగా విడిపోయిన మీ మాజీ ప్రేమికుడితో ఈ వారం మీరు రాజీ పడే అవకాశం ఉంది. కొందరు మహిళలు ఏదైనా వేడుకల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. వారికి కొత్త ప్రేమ ప్రతిపాదనలు కూడా అందవచ్చు.

    కెరీర్ & ఉద్యోగ రాశిఫలం

    ఆఫీసులో మీరు పాటించే క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అప్పగించిన పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత పెట్టండి. వారం గడుస్తున్న కొద్దీ, ఉత్పాదకతకు సంబంధించిన చిన్న సమస్యలు పరిష్కారం లభిస్తుంది.

    బ్యాంకర్లు, ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్లు, అకౌంటెంట్లు, లాయర్లు, కాపీ రైటర్లు వంటి నిపుణులకు ఈ వారం చాలా కష్టతరమైన, బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించడానికి సాంకేతిక నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకోవడం మంచిది.

    వ్యాపారస్తులు కొత్త క్లయింట్‌లతో విజయవంతంగా ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. ఇది రాబోయే రోజుల్లో వారికి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.

    ఆర్థిక జీవితం

    ఈ వారంలో మీన రాశి జాతకులకు ధన ప్రవాహం బాగానే ఉంటుంది. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. కుటుంబంలోని కొందరు మహిళలు ఆస్తి సంబంధిత వివాదాలలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది.

    చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న బకాయిలు ఈ వారంలో మీకు చెల్లింపు అవుతాయి. ఫలితంగా, మీరు కొత్త ఆస్తి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే స్థితిలో ఉంటారు. వ్యాపారవేత్తలు వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అవసరమైన నిధులను విజయవంతంగా సమీకరించగలుగుతారు.

    ఆరోగ్యం

    మీ ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. ఆడుకునేటప్పుడు పిల్లలకు చిన్న చిన్న గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. అజీర్ణం వంటి చిన్నపాటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అందుకే పిల్లలు బయటి ఆహారాన్ని తినకుండా నియంత్రించాలి.

    ప్రయాణం చేసేటప్పుడు, మీరు తప్పనిసరిగా మెడికల్ కిట్‌ను వెంట ఉంచుకోండి. మీ ఆరోగ్యం కంటే మీ కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి. ధూమపానం మానేయాలనుకునే వారు ఈ వారాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, ఎందుకంటే పొగాకు సేవనాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.

    - డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే,

    వైదిక జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు

