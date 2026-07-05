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    Mercury Retrograde: జూలై 7 నుంచి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో భారీ మార్పులు!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్‌కు కారకుడు. జూలై 7, 2026న బుధుడు తన స్వక్షేత్రమైన మిథున రాశిలోకి తిరోగమన స్థితిలో ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో, 12 రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావం కనిపించనుంది. 

    Published on: Jul 05, 2026 12:26 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడు బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపార లావాదేవీలు మరియు కమ్యూనికేషన్‌కు కారకుడు. జూలై 7, 2026న బుధుడు తన స్వక్షేత్రమైన మిథున రాశిలోకి తిరోగమనం (Retrograde) స్థితిలో ప్రవేశించబోతున్నారు. ఈ గ్రహ మార్పు ప్రభావం 12 రాశులపై ఏ విధంగా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    Mercury Retrograde: జూలై 7 నుంచి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో భారీ మార్పులు!
    Mercury Retrograde: జూలై 7 నుంచి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో భారీ మార్పులు!

    బుధ తిరోగమనం ఎందుకు ప్రత్యేకం?

    బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలోకి తిరిగి రావడం ఒక కీలకమైన పరిణామం. తిరోగమనంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ ఫలితాలు సాధారణం కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు, నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు, పాత స్నేహితులతో తిరిగి కలవడం వంటి సంఘటనలు ఈ కాలంలో చోటు చేసుకుంటాయి. కొత్తగా ఏదైనా మొదలుపెట్టే కంటే, పాత బాకీలను లేదా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం.

    ఈ 5 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం

    మిథున రాశి: మీ రాశిలోనే బుధుడు ప్రవేశిస్తుండటంతో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం చూస్తున్న వారికి, ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్లే వారికి ఇది మంచి సమయం. అయితే, ఏదైనా ఒప్పందాలపై సంతకం చేసేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు చదువుకోవడం ఉత్తమం.

    సింహ రాశి: వృత్తి, వ్యాపారాల్లో మీకు కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. మీరు చేసే నెట్‌వర్కింగ్ మీకు ఆర్థికంగా లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

    తులా రాశి: అదృష్టం మీకు తోడవుతుంది. పోటీ పరీక్షలు రాసే వారికి, విదేశీ ప్రయాణాల కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ వారం పూర్తయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.

    మేష రాశి: మీరు మాట్లాడే మాటల్లో, చేసే లావాదేవీల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్ల విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు. చిన్న చిన్న అపార్థాల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి.

    కర్కాటక రాశి: అనవసరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన ఉంటుంది. పాత సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తవచ్చు. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు.

    బుధ గ్రహ ప్రభావం - పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు

    బుధ తిరోగమనం కాలంలో ఎటువంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. మీ డిజిటల్ పరికరాల్లోని ముఖ్యమైన డేటాను బ్యాకప్ తీసి ఉంచుకోండి. ఏదైనా సమాచారం విన్నప్పుడు అది నిజమో కాదో నిర్ధారించుకోకుండా ఇతరులతో పంచుకోకండి. ఈ సమయం కొత్త పనుల కంటే, పాత పనులను క్రమబద్ధీకరించుకోవడానికి ఉత్తమమని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Mercury Retrograde: జూలై 7 నుంచి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో భారీ మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/Mercury Retrograde: జూలై 7 నుంచి బుధుడి తిరోగమనం.. ఈ 5 రాశుల జీవితాల్లో భారీ మార్పులు!
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