Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? జనవరి 25 - 31 వరకు మీ రాశిఫలాలు

    మేష రాశి వారికి జనవరి 25 నుండి 31 వరకు సాగే ఈ వారం పురోగతికి బాటలు వేస్తుంది. ప్రేమ, వృత్తి, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో నిపుణులు సూచిస్తున్న కీలక మార్పులు మీ కోసం.

    Published on: Jan 25, 2026 6:59 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశిచక్రంలో మొదటిదైన మేష రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 25-31, 2026) సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. నిరంతర పట్టుదలతో ముందుకు సాగడం వల్ల అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఈ వారం మీ ప్రయాణం ఎలా ఉండబోతుందో వివరణాత్మక విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.

    మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? జనవరి 25 - 31 వరకు మీ రాశిఫలాలు
    మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? జనవరి 25 - 31 వరకు మీ రాశిఫలాలు

    అడుగు అడుగునా పురోగతి

    ఈ వారం మీరు కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. చేసే పనులు చిన్నవైనా, వాటిని పూర్తి చేయడంలో మీరు చూపే నిబద్ధత ఇతరులలో మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. మాట్లాడటం కంటే ఎక్కువగా వినడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. దీనివల్ల అనవసరమైన గొడవలు నివారించడమే కాకుండా, కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఏవైనా పనులు ఆలస్యమైతే అసహనానికి గురికాకుండా ఓపికగా వ్యవహరించండి.

    ప్రేమ - బంధాలు: మనసు విప్పి మాట్లాడండి

    మీ భాగస్వామితో నిజాయితీగా సంభాషించడం వల్ల మీ బంధం మరింత బలపడుతుంది. "ప్రతిరోజూ మీ భాగస్వామి క్షేమ సమాచారాన్ని అడిగి తెలుసుకోండి, మీరు వారిపై చూపే శ్రద్ధ బంధంలో తీపిని పెంచుతుంది" అని ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే పేర్కొన్నారు.

    ఒంటరిగా ఉన్నవారికి ఈ వారం కొత్త పరిచయాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, మాట తీరులో జాగ్రత్త అవసరం. కఠినమైన పదాలు వాడకుండా, సున్నితంగా వ్యవహరించడం వల్ల బంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేయడం లేదా చిన్న మెసేజ్ పంపడం వంటివి మీ బంధాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తాయి.

    కెరీర్: నిరంతర శ్రమతోనే విజయం

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీరు మంచి జోరులో ఉంటారు. పెద్ద పనులను చూసి ఆందోళన చెందకుండా, వాటిని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించుకుని పూర్తి చేయండి. మీ పనితీరును ఎప్పటికప్పుడు సహచరులతో పంచుకోవడం వల్ల జట్టులో మీ విలువ పెరుగుతుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు ఇది సమయం కాదు. ఒక పని పూర్తయ్యాకే మరో పనిని ప్రారంభించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, పని నాణ్యత పెరుగుతుంది.

    ఆర్థికం: పొదుపు మంత్రం ముఖ్యం

    మేష రాశి జాతకులు ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ వారం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండాలి. చిన్న చిన్న ఖర్చులే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. అనవసర కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రతిరోజూ కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేసే అలవాటు చేసుకోండి. బడ్జెట్ విషయంలో ఏదైనా సందేహం ఉంటే అనుభవజ్ఞులైన మిత్రుల సలహా తీసుకోండి. ఈ వారం మీరు చెల్లించాల్సిన బిల్లులను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం మంచిది.

    ఆరోగ్యం: క్రమశిక్షణే శ్రీరామరక్ష

    ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే క్రమబద్ధమైన జీవనశైలి అవసరం. సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు. తగినంత నీరు తాగడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. రాత్రిపూట భారీ భోజనానికి దూరంగా ఉండండి. ఒత్తిడి అనిపించినప్పుడు కాసేపు మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? జనవరి 25 - 31 వరకు మీ రాశిఫలాలు
    News/Rasi Phalalu/మేష రాశి వారఫలాలు: ఈ వారం మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? జనవరి 25 - 31 వరకు మీ రాశిఫలాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes