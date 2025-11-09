Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మేష రాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9-15... 'అహం' అడ్డుగా ఉంటే అంతే సంగతులు

    మేష రాశి వారఫలాలు: నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు మేషరాశి జాతకులు ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? ఈ వారం కీలక అంశాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక కథనం. ఈ వారం అహాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే విజయం మీ సొంతం కావడం ఖాయం.

    Published on: Nov 09, 2025 10:22 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మేష రాశి రాశిచక్రంలో మొదటిది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు మేష రాశిలో సంచరించే వారిది మేషరాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) మేష రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి వంటి విషయాలను ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డా. జె.ఎన్. పాండే వివరించారు.

    మేష రాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9-15... 'అహం' అడ్డుగా ఉంటే అంతే సంగతులు
    మేష రాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9-15... 'అహం' అడ్డుగా ఉంటే అంతే సంగతులు

    ఈ వారం మేష రాశి వారు ప్రేమ విషయంలో పరిపక్వత చూపాలి. వృత్తిపరమైన విషయాల్లో మీ అహం (ఈగో) అస్సలు అడ్డు రాకూడదు. ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అదృష్టం తప్పక తోడవుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉన్నా, జీవనశైలిపై కొంత దృష్టి పెట్టడం చాలా అవసరం. ఆలోచనలు, ప్రవర్తన సమతుల్యంగా ఉంటే, ఈ వారం మీకు ఉత్పాదకతతో నిండి ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ వారం సరళత, వివేకం రెండూ ముఖ్యమే. మీ బంధంలో చిన్నపాటి అహం సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అయితే, కూర్చుని ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుంటే వాటిని సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న విషయాలకే గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. ముఖ్యంగా, తల్లిదండ్రులను మీ గొడవల్లోకి తీసుకురావద్దు.

    మీ భాగస్వామి ఏదైనా పనిలో లేదా ప్రాజెక్ట్‌లో సహాయం అడిగితే, తప్పకుండా చేయండి. ఇది మీ ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలో ఈ వారం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా బంధంలోకి అడుగుపెట్టినవారు, వారారంభంలోనే తమ భావాలను పూర్తిగా, బహిరంగంగా పంచుకోవాలి. ఇది అపార్థాలను దూరం చేస్తుంది.

    కొందరు మహిళలు తమ భర్తతో కలిసి ఆఫీస్ ట్రిప్‌ల కోసం లేదా వృత్తిపరమైన పనుల నిమిత్తం ప్రయాణించవచ్చు. మొత్తంగా, ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం సులభంగా, నిజాయితీగా, సంభాషణలతో నిండి ఉంటుంది.

    వృత్తి, కెరీర్

    వృత్తి జీవితంలో ఈ వారం కాస్త జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయడం అవసరం. తొందరపాటుతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. సీనియర్ అధికారులతో మంచి సమన్వయం కొనసాగించాలి. కార్యాలయంలో మీరు మాట్లాడే పదాలపై, విషయాలపై చాలా శ్రద్ధ పెట్టండి. మీ చిన్న పొరపాటు కూడా పెద్ద సమస్యకు దారి తీయవచ్చు.

    ఆరోగ్య సంరక్షణ (హెల్త్‌కేర్) రంగంలో ఉన్న మేషరాశి జాతకులు చాలా బిజీగా ఉంటారు. కొంతమంది నిపుణులు ఉద్యోగం మారాలని నిర్ణయించుకుని, కొత్త చోట చేరే అవకాశం ఉంది. సేల్స్, మార్కెటింగ్, బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ విభాగాల్లో ఉన్నవారు ఈ వారం కొత్త ఆలోచనలు, వ్యూహాలతో ముందుకు రావాల్సి ఉంటుంది. న్యాయవాద రంగంలో ఉన్నవారు సమయపాలన (టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్) పాటించాలి.

    విద్యార్థులకు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. చదువుపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు. ఎక్కువ ఒత్తిడి లేకుండానే పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు.

    ఆర్థిక స్థితి

    ఈ వారం డబ్బు రాబడి ఉంటుంది, కానీ ఖర్చులపై దృష్టి పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అనవసరంగా మీ జీవనశైలి కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా నియంత్రించుకోండి. షేర్ మార్కెట్ లేదా బెట్టింగ్ వంటి ప్రమాదకర పెట్టుబడులకు ప్రస్తుతానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    వారం మధ్యలో ఆస్తిని కొనడానికి లేదా ఇతర పెట్టుబడులు పెట్టడానికి శుభ సమయం ఉంది. ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవారు ఆస్తి లేదా ధన విభజనకు సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసేవారికి ఇది నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి, పెట్టుబడులు పెంచడానికి మంచి అవకాశం. వారం చివర్లో, ఏదైనా మతపరమైన లేదా సామాజిక సేవ సంస్థకు విరాళం ఇవ్వడం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్యం ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ అలసట లేదా ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ శరీరం, మనస్సు రెండింటికీ విశ్రాంతినివ్వడానికి యోగా లేదా ధ్యానాన్ని రోజువారీ దినచర్యలో చేర్చుకోండి. కార్యాలయ, ఇంటి బాధ్యతల మధ్య సమతుల్యత పాటించండి. కుటుంబంతో కొంత సమయం గడపండి.

    మహిళలకు ఈ వారం తలనొప్పి, మైగ్రేన్ లేదా పీరియడ్స్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేదంటే చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    మధుమేహం (షుగర్) ఉన్నవారు ఆహారం, దినచర్యపై దృష్టి పెట్టాలి. మీరు ట్రిప్ లేదా హిల్ స్టేషన్‌కు వెళుతున్నట్లయితే, చల్లని ఆహారాలు, పానీయాలు, ఆల్కహాల్‌కి దూరంగా ఉండండి.

    News/Rasi Phalalu/మేష రాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9-15... 'అహం' అడ్డుగా ఉంటే అంతే సంగతులు
    News/Rasi Phalalu/మేష రాశి వార ఫలాలు: నవంబర్ 9-15... 'అహం' అడ్డుగా ఉంటే అంతే సంగతులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes