నవంబర్ 15, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: ఏకాదశి రాత్రి 2:38 వరకు తరవాత ద్వాదశి
నక్షత్రం: ఉత్తర రాత్రి 11.31 వరకు తరవాత హస్త
యోగం: వైదృతి ఉదయం 6.15 వరకు
కరణం: బవ మధ్యాహ్నం 1.42 వరకు భాలవ రాత్రి 2:38 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 3:40 నుంచి సాయంత్రం 5:25 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.12 నుంచి ఉదయం 6.57 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 7:54 నుంచి ఉదయం 8:39 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.12 నుంచి ఉదయం 10.36 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.24 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.48 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం