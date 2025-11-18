నవంబర్ 18, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: త్రయోదశి ఉదయం 7:12 వరకు తరవాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: స్వాతి ఉదయం 7.52 వరకు తరవాత
యోగం: ఆయుష్మాన్ ఉదయం 8.07 వరకు
కరణం: వనిజ ఉదయం 7.12 వరకు విష్టి రాత్రి 8:27 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 10:05 నుంచి రాత్రి 11:53 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 11.18 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.06 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:40 నుంచి ఉదయం 9:25 వరకు రాత్రి 10:44 నుంచి రాత్రి 11:35 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.48 నుంచి సాయంత్రం 4.12 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.13 నుంచి ఉదయం 10.37 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం