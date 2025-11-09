నవంబర్ 9, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): కార్తీక మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: ఆదివారం
తిథి: పంచమి రాత్రి 1:59 వరకు తరవాత షష్టి
నక్షత్రం: ఆరుద్ర రాత్రి 8.08 వరకు తరవాత పునర్వసు
యోగం: సిద్ధ మధ్యాహ్నం 3.00 వరకు
కరణం: కౌలవా మధ్యాహ్నం 3.11 వరకు తైతుల రాత్రి 1:59 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 11:02 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు
వర్జ్యం: తెల్లవారుజామున 5.45 నుంచి ఉదయం 7.13 వరకు
దుర్ముహుర్తం: సాయంత్రం 4:07 నుంచి సాయంత్రం 4:52 వరకు
రాహుకాలం: సాయంత్రం 4.13 నుంచి సాయంత్రం 5.38 వరకు
యమగండం: ఉదయం 11.59 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.24 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం