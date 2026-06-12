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    గ్రహాల గమనంలో మార్పులు - ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టంతో పాటు ఊహించని విజయాలు

    జూన్ 2026 నెలలో బృహస్పతి, శుక్ర, బుధ గ్రహాల సంచారంతో అరుదైన 'గజలక్ష్మి రాజయోగం', 'హన్స్ రాజయోగం'తో పాటు 'గ్రహాల కవాతు' (ప్లానెటరీ పరేడ్) ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల మేషం, కర్కాటకం సహా 5 రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు కలగనున్నాయి.

    Published on: Jun 12, 2026 4:39 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం, ఖగోళ గణనల పరంగా జూన్ 2026 నెల అత్యంత అరుదైనదిగా, అత్యంత సంపన్నమైనదిగా మారబోతోంది. ఈ నెలలో విశ్వాంతరాళంలో అనేక పెద్ద గ్రహాలు తమ రాశి స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. దీని ప్రభావంతో జ్యోతిష్య ప్రపంచంలో ఎంతో పవిత్రమైనవిగా భావించే కొన్ని అరుదైన రాజయోగాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. గ్రహాల ఈ అద్భుత కదలికల వల్ల ద్వాదశ రాశులలోని కొన్ని ప్రత్యేక రాశుల వారికి అదృష్టం వరించడమే కాకుండా, ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన రంగాలలో ఊహించని విజయాలు దక్కనున్నాయి.

    జూన్ నెలలో 'గ్రహాల కవాతు'
    జూన్ నెలలో 'గ్రహాల కవాతు'

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. జూన్ 2వ తేదీన నవగ్రహాలలో దేవగురువుగా పిలిచే బృహస్పతి (గురుడు) కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే, అంటే జూన్ 8న భోగభాగ్యాలకు అధిపతి అయిన శుక్ర గ్రహం కూడా అదే కర్కాటక రాశికి చేరుకుంది. ఒకే రాశిలో జ్ఞానాన్ని, అదృష్టాన్ని ఇచ్చే బృహస్పతి.. భౌతిక సుఖాలను, సంపదను ఇచ్చే శుక్రుడు కలవడం వల్ల విశ్వంలో అత్యంత పవిత్రమైన ‘గజలక్ష్మి రాజయోగం’ ఏర్పడింది. చాలా సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఈ రెండు శుభ గ్రహాల కలయికతో ఇంతటి గొప్ప యోగం ఏర్పడుతోందని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    మరోవైపు… కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి స్వక్షేత్రంలో లేదా ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ‘హన్స్ రాజయోగం’ కూడా సిద్ధిస్తుంది. దీనితో పాటు జూన్ 11 నుండి జూన్ 15 వరకు ఆకాశంలో మరో అద్భుత ఖగోళ దృశ్యం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఈ కాలంలో శుక్రుడు, బృహస్పతి, బుధ గ్రహాలు ఒకే సరళరేఖలో ఒక నిర్దిష్ట క్రమంలో అమరి కనిపిస్తాయి. దీనిని శాస్త్రవేత్తలు ‘గ్రహాల కవాతు’ (Planetary Parade) అని పిలుస్తారు. ఖగోళ ప్రేమికులతో పాటు జ్యోతిష్య పండితులలోనూ ఈ అరుదైన దృగ్విషయం తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ నెలలోనే సూర్యుడు, అంగారకుడు (కుజుడు), బుధ గ్రహాల గమనంలో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.

    ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టయోగం:

    ఈ మహా యోగాల ప్రభావంతో ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారి జాతకాలు పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. ఆ రాశుల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

    • మేష రాశి: మేష రాశి వారికి కెరీర్ మరియు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో గతంలో కంటే మెరుగైన పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ధనలాభం కలిగే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
    • కర్కాటక రాశి: గురు, శుక్రుల కలయిక మీ సొంత రాశిలోనే జరుగుతుండటం వల్ల ఈ సమయం మీకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో విప్లవాత్మకమైన పురోగతిని సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
    • సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఈ కాలంలో అదృష్టం అండగా నిలుస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, ఆర్థిక రంగం మునుపటి కంటే చాలా బలోపేతం అవుతుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం.
    • కన్యా రాశి: కన్యా రాశి అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు, కెరీర్‌కు సంబంధించి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి సంస్థల నుండి ఆఫర్లు వస్తాయి. కార్యాలయాల్లో పదోన్నతులు లభించే వీలుంది.
    • ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారి కుటుంబంలో చాలా కాలంగా ఉన్న అశాంతి తొలగిపోయి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. నిలిచిపోయిన ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు వ్యవహారాలు సానుకూలంగా ముందుకు సాగుతాయి.
    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/గ్రహాల గమనంలో మార్పులు - ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టంతో పాటు ఊహించని విజయాలు
    Home/Rasi Phalalu/గ్రహాల గమనంలో మార్పులు - ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టంతో పాటు ఊహించని విజయాలు
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