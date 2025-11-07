Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శక్తివంతమైన త్రియేకాదశి యోగం.. బుధ, యముడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులు వారి కష్టాలకు చెక్.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!

    బుధుడు, యముడు తెలివితేటలు మొదలైన వాటికి కారకులు. ఈ రెండు 60 డిగ్రీల దూరంలో ఒకరికొకరు ఉన్నప్పుడు త్రియేకాదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. నవంబర్ 23 వరకు బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు, యముడు మకర రాశిలో ఉంటాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల కారణంగా త్రియేకాదశి యోగం ఏర్పడనుంది.

    Published on: Nov 07, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం సహజం. బుధుడు, యముడు తెలివితేటలు మొదలైన వాటికి కారకులు. ఈ రెండు 60 డిగ్రీల దూరంలో ఒకరికొకరు ఉన్నప్పుడు త్రియేకాదశ యోగం ఏర్పడుతుంది. నవంబర్ 23 వరకు బుధుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉంటాడు, యముడు మకర రాశిలో ఉంటాడు. దీంతో ఈ రెండు గ్రహాల కారణంగా త్రియేకాదశి యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.

    త్రియేకాదశి యోగం (pinterest)
    త్రియేకాదశి యోగం (pinterest)

    త్రియేకాదశి యోగం

    వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం కొన్ని రాశులవరకు ఎక్కువ లాభాలను తీసుకురాబోతోంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు, ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ యోగం ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అనేక లాభాలనే తీసుకురాబోతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు విజయాలను అందుకుంటారు, ఊహించని లాభాలను పొందుతారు.

    ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఇలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు అనేక లాభాలను పొందుతారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడానికి కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అలాగే వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మరి ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    త్రియేకాదశి యోగంతో ఈ రాశులు వారికి అనేక లాభాలు:

    1.మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి బుధ, యమ సంయోగంతో ఏర్పడే యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది. తోటి ఉద్యోగస్తుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. విజయాలను అందుకుంటారు. జీవితంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి త్రియేకాదశ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. బుధ, యమ ఏర్పరిచే యోగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సక్సెస్‌ని అందుకుంటారు. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విదేశాల్లో పని చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి అవకాశం. మీడియా, ఆర్ట్ రిలేటెడ్ పనులు చేసే వారికి ఈ సమయం బాగుంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలను స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం.

    3.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి త్రియేకాదశ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారాలు చేసే వారికి కూడా బాగుంటుంది. పాత స్నేహితుల నుంచి సహాయాన్ని పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. అప్పుల సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో కూడా ఆనందం పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉంటారు.

    News/Rasi Phalalu/శక్తివంతమైన త్రియేకాదశి యోగం.. బుధ, యముడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులు వారి కష్టాలకు చెక్.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/శక్తివంతమైన త్రియేకాదశి యోగం.. బుధ, యముడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులు వారి కష్టాలకు చెక్.. అదృష్టం, డబ్బుతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes