మకర రాశివారికి శని తిరోగమనం... మీనంలో శని సంచారం - వీరికి ధనయోగం, పాత పనుల్లో అద్భుత పురోగతి!
మీనరాశిలో శని తిరోగమన స్థితి మకర రాశివారి జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు తేనుంది. మూడో స్థానంలో ఉన్న శని ప్రభావంతో అసంపూర్తి పనులు పూర్తికావడం, వ్యాపార విస్తరణ, ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శనిభగవానుడికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. శనిని కర్మఫల దాతగా, క్రమశిక్షణ, కఠిన శ్రమ, సత్యం మరియు బాధ్యతలకు ప్రతీకగా పరిగణిస్తారు. మకర రాశికి అధిపతి స్వయంగా శనీశ్వరుడే కావడం వల్ల, శని గ్రహం యొక్క ప్రతి కదలిక మకర రాశి జాతకుల జీవితంపై అత్యంత ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీనరాశిలో తిరోగమన (వక్ర) గతిలో ప్రయాణిస్తూ, రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలో కొలువుదీరాడు.
మకర రాశి నుంచి లెక్కిస్తే శని ప్రస్తుతం మూడో ఇంట్లో (ధైర్య, పరాక్రమ, భ్రాతృ స్థానం) సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం…… మూడో ఇల్లు అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయత్నం, శక్తి, సాహసం, తోబుట్టువుల సంబంధాలు మరియు పరిచయ వ్యవస్థను సూచిస్తుంది. శని గ్రహం 2026 జూలై 27న తిరోగమనంలోకి వెళ్లగా…. 2026 డిసెంబర్ 11 వరకు ఇదే తిరోగమన గతిలో కొనసాగనున్నాడు. శని తిరోగమనం అంటే ఆత్మపరిశీలన, పాత విషయాల సమీక్ష మరియు నిలిచిపోయిన పనులను పునరుద్ధరించడంగా జ్యోతిష్య పండితులు పేర్కొంటారు. ఈ నేపథ్యంలో మకర రాశివారిపై శని తిరోగమన ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం….
అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులకు తిరిగి జీవం…
శని మూడో ఇంట్లో తిరోగమనం చెందడం వల్ల గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు, నిలిచిపోయిన కోర్టు పనులు లేదా ఆగిపోయిన వ్యాపార లావాదేవీలు మళ్లీ మొదలవుతాయి. వ్యాపారులకు పాత కస్టమర్లు లేదా పాత భాగస్వాముల నుంచి ఊహించని వ్యాపార ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ గత శ్రమకు ఇప్పుడు తగిన సమాధానం, ఫలితం లభిస్తాయి. అయితే, ఒప్పందాలు చేసుకునే సమయంలో లేదా ముఖ్యమైన పత్రాలపై సంతకాలు చేసే ముందు ఆర్థిక నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడం అవసరం.
ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు, శ్రమాధిక్యం….
ఉద్యోగస్తులకు శని సంచారం కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని పెంచుతుంది. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి మునుపటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఉన్నతాధికారులు మీ శ్రమను గుర్తిస్తారు. గతంలో మీరు చేసిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభించి, కొత్త పదవి లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు బాధ్యతలు మీకు దక్కే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్నవారు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, ప్రతి అవకాశాన్ని లోతుగా పరిశీలించిన తర్వాతే అడుగు ముందుకు వేయాలి.
ఆర్థిక పరిస్థితి - రాబడి….
ఆర్థిక విషయాల్లో శని అకస్మాత్తుగా ధనాన్ని కురిపించడు; బదులుగా మీరు చేసే కృషికి తగిన శాశ్వత రాబడిని అందిస్తాడు. సైడ్ ఇన్ కమ్, ఫ్రీలాన్సింగ్ లేదా సొంతంగా చిన్న వ్యాపారాలు చేసేవారికి పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి ఆదాయ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలు చేతికి అందుతాయి. అయితే, అనవసరమైన ఖర్చులు, అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తోబుట్టువులతో సంబంధాలు, పరిచయాలు:
మూడో ఇల్లు తోబుట్టువులు మరియు మిత్రులను సూచిస్తుంది కాబట్టి, కుటుంబంలో లేదా తోబుట్టువులతో ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే సంభాషణల ద్వారా సమస్యలు సమసిపోతాయి. పాత మిత్రులు లేదా నెట్వర్కింగ్ పరిచయాలు మీ ఉద్యోగ, వ్యాపార ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.
శని ఫలితాలు మందగమనంతో నెమ్మదిగా వస్తాయి కాబట్టి మకర రాశివారు ఓర్పు, క్రమశిక్షణ పాటించాలి. శని ప్రభావం అనుకూలంగా ఉండటానికి శనివారం నాడు శనిదేవుడి ఆలయాన్ని సందర్శించి నూనెతో అభిషేకం చేయడం, నల్ల నువ్వులు, మినపప్పు లేదా దుస్తులను పేదలకు దానం చేయడం శ్రేయస్కరం. కార్మికులను, వృద్ధులను లేదా నిరుపేదలను గౌరవించడం ద్వారా శని అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More