సెప్టెంబర్ 2026 పండగల జాబితా.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పర్వదినాలు ఇవే!
సెప్టెంబర్ 2026 తెలుగు ప్రజలకు పండగలు, వ్రతాలు, పూజలతో ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైన నెలగా నిలవనుంది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమితో ప్రారంభమై వినాయక చతుర్థి, అనంత చతుర్దశి, మహాలయ పక్షం వరకు వరుసగా ముఖ్యమైన పర్వదినాలు రానున్నాయి.
తెలుగు ప్రజలకు పండగలు, సంప్రదాయాలు జీవితంలో ఒక భాగం. భక్తి, ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా ఏడాదిలో ప్రతి నెలా ఏదో ఒక విశేషం ఉంటుంది. అయితే, సెప్టెంబర్ నెల మాత్రం పూర్తిగా పూజలు, వ్రతాలు, కుటుంబ వేడుకలతో ఎంతో సందడిగా గడవనుంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈ నెలలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నుంచి ప్రారంభమై గణేశ్ చతుర్థి, అంతులేని భక్తిని చాటే పితృపక్షం వరకు ఎన్నో ప్రముఖ పర్వదినాలు వరుస కట్టాయి. ఇటు ఇళ్లలోనూ, అటు దేవాలయాల్లోనూ పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చే 5 ప్రధాన పర్వదినాలు
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న అయిదు ప్రధాన పండగలు భక్తులను ఎంతగానో అలరించనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 4న శుక్రవారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వచ్చింది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న సోమవారం వినాయక చతుర్థి కలిసి వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 25న శుక్రవారం అనంత చతుర్దశి రోజున గణేష్ విసర్జన ఉంటుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 27 ఆదివారం నుంచి పితృపక్షం (మహాలయ అమావాస్య పక్షం) ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వైవిధ్యభరితమైన పండగలు సమాజంలో ఆధ్యాత్మిక భావనను మరింత ఇనుమడింపజేస్తాయి.
పండగల తాకిడితో ఇళ్లలో సందడి
మొదటగా సెప్టెంబర్ 4న కృష్ణాష్టమి వేడుకలతో ఈ మాసం ప్రారంభమవుతుంది. బాలగోపాలుని జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఇళ్లలో ప్రత్యేక పూజలు, ఉట్టి కొట్టే వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. సరిగ్గా పది రోజుల వ్యవధిలో వచ్చే సెప్టెంబర్ 14న సౌభాగ్యవతులు ఆచరించే హరితాలిక తీజ్ వ్రతం, అలాగే విఘ్నేశ్వరుని ప్రతిష్టించే గణేష్ చతుర్థి పండగ ఒకే రోజు రావడం విశేషం. ఈ రెండు పండగల కారణంగా ఇళ్లలో ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతాయి. సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో వచ్చే అనంత చతుర్దశి రోజున గణనాథులకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికి, వెంటనే పితృదేవతలను స్మరించుకునే మహాలయ పక్షాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
సెప్టెంబర్ 2026 పూర్తి వ్రత-పండగల జాబితా
సెప్టెంబర్ 4: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి
సెప్టెంబర్ 5: ఉట్టి వేడుకలు
సెప్టెంబర్ 7: అజ ఏకాదశి
సెప్టెంబర్ 9: మాస శివరాత్రి
సెప్టెంబర్ 10-11: అమవాస్య సంబంధిత వ్రతాలు
సెప్టెంబర్ 14: వినాయక చతుర్థి
సెప్టెంబర్ 15: రిషి పంచమి
సెప్టెంబర్ 17: విశ్వకర్మ పూజ
సెప్టెంబర్ 19: రాధా అష్టమి
సెప్టెంబర్ 22: పరివర్తిని ఏకాదశి
సెప్టెంబర్ 25: అనంత చతుర్దశి
సెప్టెంబర్ 27: మహాలయ అమావాస్య ఆరంభం
స్థానిక కాలమాన పరిస్థితులు, పంచాంగ భేదాల ఆధారంగా పండగ సమయాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు కాబట్టి, పూజలకు ముందు స్థానిక పండితుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More