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ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటారా? పద్ధతి, నిజాయితీ, బాధ్యత.. సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినవారి 5 గొప్ప లక్షణాలు!

సెప్టెంబర్‌లో జన్మించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్యం, సంఖ్యాశాస్త్రం ఆధారంగా ఈ కథనం వివరిస్తోంది. వీరిలో పరిపూర్ణతను కోరుకునే తత్వం, ఆచరణాత్మక ఆలోచన, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన, నిజాయితీ, సూక్ష్మ పరిశీలనా శక్తి ప్రధాన లక్షణాలుగా పేర్కొంటోంది.

Published on: Aug 26, 2026, 11:01:05 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆగస్టు నెల ముగింపు దశకు చేరుకోవడంతో పాటు, కొత్త నెల స్వాగతానికి అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. సెప్టెంబర్ నెల ప్రారంభమవుతుందంటేనే, ఈ కాలంలో జన్మించిన వారి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది అనే ఆసక్తి చాలా మందిలో కలుగుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం అలాగే సంఖ్యాశాస్త్రం (న్యూమరాలజీ) నిపుణుల ప్రకారం, సెప్టెంబర్‌లో పుట్టిన వ్యక్తులు అత్యంత ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. మీలో లేదా మీకు తెలిసిన వారిలో ఎవరి పుట్టినరోజైనా ఈ నెలలో వస్తే, వారి ప్రవర్తన మరియు ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.

ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటారా? పద్ధతి, నిజాయితీ, బాధ్యత.. సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినవారి 5 గొప్ప లక్షణాలు! (pinterest)
ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటారా? పద్ధతి, నిజాయితీ, బాధ్యత.. సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినవారి 5 గొప్ప లక్షణాలు! (pinterest)

పరిపూర్ణత కోరుకునే తత్వం

సెప్టెంబర్‌లో జన్మించిన వారిలో కనిపించే ప్రధానమైన లక్షణం ప్రతి పనిలోనూ పరిపూర్ణత సాధిస్తారు. వీరు ఏ పనైనా సరే చాలా పద్ధతిగా, అంకితభావంతో చేయడానికి ఇష్టపడతారు. చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం లేదా ఇంటి అలంకరణ వంటి ఏ విషయమైనా సరే తమదైన శైలిలో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తారు. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తికాకపోతే వీరు సంతృప్తి చెందరు. కొద్ది సార్లు వీరు చూపించే ఈ కచ్చితత్వంతో చుట్టూ ఉన్నవారు కొంచెం ఇబ్బంది పడినప్పటికీ, ఇదే గుణం వారిని వృత్తిపరంగా అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది.

ఆచరణాత్మక ఆలోచనలు, బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన

ఈ నెలలో పుట్టిన వారు కేవలం మాటలతో కాలం గడపకుండా, వాస్తవ దృక్పథంతో ఆలోచిస్తారు. ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా భావోద్వేగాలకు లోనై తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, సంయమనంతో వ్యవహరిస్తారు. అందుకే కష్టకాలంలో సలహాలు లేదా మార్గదర్శకత్వం కోసం ఇతరులు వీళ్ళనే ఆశ్రయిస్తారు.

నిజాయితీకి మారుపేరు

సెప్టెంబర్ నెలలో పుట్టిన వ్యక్తులు మనసులో ఎలాంటి కల్మషం లేకుండా అత్యంత నిజాయితీగా ఉంటారు. మోసం చేయడం, వెన్నుపోటు పొడవడమనే భావన వీరికి అసలు ఉండదు. ఒకసారి ఎవరినైనా నమ్మి తమబంధం ఏర్పరచుకుంటే, జీవితాంతం ఆ సంబంధానికి కట్టుబడి ఉంటారు. తమ మనసులోని భావాలను పైకి ఎక్కువగా వ్యక్తపరచలేకపోయినా, తోటివారి బాగోగుల పట్ల లోతైన శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు.

సూక్ష్మ పరిశీలనా శక్తి

ఈ నెలలో జన్మించిన వారి మేధస్సు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఎదుటివారి ముఖకవళికలను బట్టి వారి మనసులో ఏముందో ఇట్టే పసిగట్టగల అద్భుతమైన పరిశీలనా శక్తి వీ సొంతం. తమ మాటలతో, ప్రవర్తనతో అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించుకుంటారు. అయితే, తమలోని చిన్నపాటి కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం, అందరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా కొంత సమయం కేటాయించడం ద్వారా వీరు మరింత గొప్ప విజయాలు సాధించగలరు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటారా? పద్ధతి, నిజాయితీ, బాధ్యత.. సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినవారి 5 గొప్ప లక్షణాలు!
Home/Rasi Phalalu/ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటారా? పద్ధతి, నిజాయితీ, బాధ్యత.. సెప్టెంబర్‌లో పుట్టినవారి 5 గొప్ప లక్షణాలు!
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